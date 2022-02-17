Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде, но все равно уступила соотечественнице Анне Щербаковой.
"Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!" — сказала Трусова тренеру Сергею Дудакову в эфире Eurosport.
"Я три года не выигрывала крупные соревнования. Думала, что если прыгну все, то наконец-то выиграю, но этого не случилось", — сказала Трусова позднее в эфире "Матч-ТВ".
Трусова не стала аплодировать чемпионке, пока стояла на пьедестале почета. Японка Каори Сакамото, взявшая бронзу, похлопала Щербаковой.
Главной сенсацией в женском турнире фигуристок стало поражение явной фаворитки Камилы Валиевой. Лидер российской команды допустила сразу несколько ошибок по ходу своего проката и стала лишь пятой.
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