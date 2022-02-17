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Российская фигуристка Александра Трусова эмоционально отреагировала на серебро Олимпийских игр в Пекине. Спортсменка не смогла сдержать эмоции и расплакалась во время цветочной церемонии награждения.
Aleksandra Trusova
Aleksandra Trusova
© Stopkadras

Трусова исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе на Олимпиаде, но все равно уступила соотечественнице Анне Щербаковой.

"Ненавижу всех! Ненавижу! Не хочу ничего больше делать в фигурке, никогда в жизни! Никогда, я ненавижу этот спорт! Ненавижу ее, ненавижу все это! У всех есть золотая медаль, у всех! А у меня нет! Ненавижу, ненавижу, я ненавижу! Больше никогда!" — сказала Трусова тренеру Сергею Дудакову в эфире Eurosport.

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"Я три года не выигрывала крупные соревнования. Думала, что если прыгну все, то наконец-то выиграю, но этого не случилось", — сказала Трусова позднее в эфире "Матч-ТВ".

Трусова не стала аплодировать чемпионке, пока стояла на пьедестале почета. Японка Каори Сакамото, взявшая бронзу, похлопала Щербаковой.

Главной сенсацией в женском турнире фигуристок стало поражение явной фаворитки Камилы Валиевой. Лидер российской команды допустила сразу несколько ошибок по ходу своего проката и стала лишь пятой.

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