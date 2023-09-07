Не хватило одного броска! Сборная Латвии уступила Германии в четвертьфинале чемпионата мира

Германия за три минуты до конца лидировала с перевесом в 10 очков. Несмотря на это, латвийским баскетболистам удалось сократить отставание в счете до двух очков. Лидер команды Давис Бертанс за четыре секунды до конца бросал трехочковый, однако промахнулся.
Самым результативным игроком встречи стал Артурс Жагарс, который записал в свой актив 24 очка и восемь результативных передач. В составе сборной Германии лучгим стал Франц Вагнер — на его счету 16 очков.
В полуфинале Германия сыграет со сборной США, которая днем ранее уверенно обыграла Италию — 100:63. Сборная Латвии уже завтра, 7 сентября, проведет малый полуфинал с итальянцами в борьбе за 5-8 места. Матч начнется в 11:45 по латвийскому времени.