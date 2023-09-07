Не хватило одного броска! Сборная Латвии уступила Германии в четвертьфинале чемпионата мира

Германия за три минуты до конца лидировала с перевесом в 10 очков. Несмотря на это, латвийским баскетболистам удалось сократить отставание в счете до двух очков. Лидер команды Давис Бертанс за четыре секунды до конца бросал трехочковый, однако промахнулся.

Самым результативным игроком встречи стал Артурс Жагарс, который записал в свой актив 24 очка и восемь результативных передач. В составе сборной Германии лучгим стал Франц Вагнер — на его счету 16 очков.