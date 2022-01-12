Сербский теннисист Новак Джокович в среду, 12 января, впервые сам прокомментировал утверждения о том, что он сообщил ложные сведения австралийским властям и посетил у себя на родине ряд публичных мероприятий, будучи зараженным коронавирусом SARS-CoV-2. Спортсмен рассказал, что 14 декабря 2021 года присутствовал на баскетбольном матче, после которого у некоторых посетителей был выявлен возбудитель COVID-19.

Двумя днями позднее он сдал экспресс-тест на коронавирус, показавший отрицательный результат, и ПЦР-тест. Этот анализ оказался положительным, однако Джокович утверждает, что узнал результат лишь 17 декабря, после посещения мероприятия для теннисистов-юниоров в Белграде. Теннисист объяснил, что не испытывал недомогания, а симптомы заболевания отсутствовали.

Признал ошибкой интервью после положительного теста на коронавирус

При этом на следующий день после подтверждения положительного результата Джокович дал интервью французской спортивной газете L'Equipe и поучаствовал в фотосьемке для издания. В оправдание своего поступка спортсмен заявил, что не хотел подводить журналиста. По словам первой ракетки мира, он соблюдал правила социального дистанцирования и был в защитной маске. Джокович признал, что допустил ошибку и должен был перенести интервью.

Кроме того, теннисист прокомментировал ложные сведения в своем въездном формуляре, поданном австралийским властям. Спортсмен объяснил инцидент "ошибкой персонала" и указал, что его представители уже передали дополнительные сведения правительству Австралии.

Суд в Австралии отменил депортацию Джоковича

Власти Австралии в начале января аннулировали въездную визу Джоковича, убежденного противника вакцинации от коронавируса. Спортсмен не выполнил необходимые требования по антиковидным ограничениям, объяснил глава Минздрава Австралии Грег Хант. Действия австралийских властей вызвали резкую критику в Сербии.

Теннисист был помещен в отель на карантин, однако Джоковичу разрешили покинуть его для участия в слушаниях по апелляции на аннулирование визы. В ходе разбирательств суд распорядился освободить спортсмена из центра размещения лиц, которые должны быть депортированы из страны. Правительство Австралии объявило, что изучит возможность повторного отзыва визы Джоковича.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января. Его организаторы предупредили, что принять участие в соревнованиях смогут лишь полностью привитые от SARS-CoV-2 спортсмены, переболевшие и выздоровевшие в последние шесть месяцев, либо те, кто имеет медицинские показания против вакцинации. Джокович в преддверии поездки в Австралию утверждал, что попадает именно в эту категорию.