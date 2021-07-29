Это абсолютный максимум инфицирования во время Игр, начиная с первого дня измерений - 1 июля. Общее число заражений на Олимпиаде приближается к 200.
Одновременно максимальное число заражений отмечено в Токио: там накануне было зафиксировано 3177 случаев в сутки. В то же время Международный олимпийский комитет не видит связи между Олимпиадой и вспышкой болезни в Токио. По словам представителей организации, не известно ни одного случая передачи вируса от спортсмена или работника на Олимпиаде японскому населению.
Среди немецких спортсменов коронавирус пока выявлен только у велосипедиста Симона Гешке (Simon Geschke). В то же время имена олимпийцев, у которых коронавирус был выявлен 29 июля, пока держат в секрете.
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