На футбольном ЕВРО определились все полуфиналисты: календарь игр

Результаты игр 1/4 финала
Франция - Португалия 0:0, по пенальти - 5:3
Англия - Швейцария 1:1, по пенальти - 5:3
Нидерланды - Турция 2:1
В полуфиналах сыграют: Испания - Франция и Англия - Нидерланды.
Календарь игр
1/2 финала
9 июля, вторник
Испания - Франция. Мюнхен, 22.00 (время - латвийское)
10 июля, среда
Англия - Нидерланды. Дортмунд, 22.00
Финал
14 июля, воскресенье
Берлин, 22.00.
Распределение мест с 5-го по 24-е
5-8. Швейцария, Португалия, Германия. 9-16. Австрия, Румыния, Бельгия, Италия, Дания, Грузия, Словакия, Словения. 17. Венгрия. 18. Хорватия. 19. Украина. 20. Сербия. 21-22. Чехия, Албания. 23. Польша. 24. Шотландия.
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