aA
На Олимпиаде в Пекине зафиксирован первый случай отстранения спортсмена за допинг. Проба иранского горнолыжника Хусейна Саве-Шемшаки дала положительный результат на метаболиты дегидрометил-тестостерона. Проба была взята 7 февраля уже на Олимпиаде в Пекине.
На допинге попался первый участник Олимпийских игр в Пекине
© DELFI / Domantas Pipas

Проба иранца была взята 7 февраля уже на Олимпиаде в Пекине. Хотя для Шемшаки положительная проба считается внесоревновательной — турнир в слаломе начнется позже, пишет "Спорт-Экспресс".

9 февраля аккредитованная WADA лаборатория в Пекине сообщила, что результат пробы А у иранского горнолыжника — положительный. Спортсмена временно отстранили от выступлений на ОИ-2022. Международное агентство тестирования (ITA) подтвердило, что спортсмен попался на допинге.

Статьи по теме:
Допинг, случайный прием, диверсия? Врач и юрист – о скандале на Олимпиаде с российской фигуристкой Валиевой  (3)
Награждение фигуристов на Олимпиаде могли задержать из-за возможного допинга россиянина

Теперь Шемшаки должен будет вернуть аккредитацию и покинуть Олимпийскую деревню и в ближайшее время улететь в Иран.

Теоретически у иранца еще есть шанс спастись от длительной дисквалификации. Например, можно оспорить временное отстранение в CAS и даже успеть выступить в случае успеха. Во время Игр работает специальное ad hoc подразделение суда, которое может принимать решение в течение 24 часов. Так, например, случилось в Рио-2016 с россиянкой Дарьей Клишиной, которая в итоге добилась отмены отстранения и вышла на старт.


Но маловероятно, что Шемшаки будет судиться. Тестостерон — один из самых распространенных анаболических стероидов, за который часто дают четыре года дисквалификации.

Хусейн Саве-Шемшаки — очень опытный спортсмен. Иранцу 36 лет, Игры в Пекине для него уже третьи в карьере. Лучший результат на Играх — 31-е место в слаломе в Сочи-2014. Кстати, именно Шемшаки нес флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. А в Ванкувере-2010 был знаменосцем на церемонии закрытия.

Шемшаки — не первый аутсайдер, который попадается на жестком допинге непосредственно на Олимпиаде. При этом тестировать иранца вне соревнований — крайне сложно. На этапах Кубка мира он выступает редко, приезжает только на чемпионаты мира и Олимпиады. В пулах внесоревновательного тестирования не состоит. Получается, что по факту в антидопинговом плане он гуляет на свободе. Еще и не имея ресурсов на грамотное медицинское сопровождение.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

rus.DELFI.lv
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Lietuvis parodė, kaip saulėtos šalies kurortai atrodo be turistų: kadaise už Egiptą bei Turkiją populiaresnė atostogų kryptis staiga tapo nebepatraukli

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Rusijoje – iki šiol neregėtas reiškinys: kai kurie kariškiai jau reikalauja Putino atsistatydinimo

Delfi Plius Ania Nussbaum

Po Macrono susitikimo su Putinu „mėtėsi“ net prancūzų pareigūnai

Delfi Plius John Follain, Alberto Nardelli, Natalia Drozdiak

Lavrovui – netikėtumas iš ES: būtent šito rusai nemėgsta

Delfi Plius The Economist

Mažų palūkanų laikai baigėsi: bus nemalonu, nes pripratome prie praktiškai nemokamų pinigų žaidimo taisyklių

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Laiku nesuvaldžiusi Baltijos valstybių, kaimynystėje Rusija bando užgniaužti demokratiją: Ukrainai yra pavojingesnių dalykų nei karas

Delfi Plius Edgaras Savickas

Įmokos už būsto paskolas gali padidėti jau kitais metais: pavyzdžiai, kiek daugiau tektų mokėti

Verslas Plius Joe Mayes

Milijonai britų jau pradeda jausti tikrąjį pragyvenimo krizės Jungtinėje Karalystėje mastą

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Beveik metus be sekso gyvenantis vyras šaukiasi pagalbos – specialistė atsakė, kaip susilaikymas paveikia žmogų

Delfi Plius Agnė Keizikienė

Nepataisoma „kalė“ arba moteris-narcizė: tobula lovoje, o kaip su tokia gyventi?

Delfi Plius Agnė Kulitaitė

Agnė Kulitaitė: prisigyvenom iki tiek, kad gražios ir geidžiamos pasijuntame tik paviešėjusios užsienyje

Delfi Plius Giedrė Balčiūtė

Kaip užklumpa širdies ir kraujagyslių ligos: visas infarktą patyrusias 30-metes vienijo ta pati savybė

Delfi Plius Roma Macijauskaitė

Trisdešimtmetė vos spėjo sukurti pirmąją kolekciją, kai išgirdo negailestingos ligos diagnozę: viskas prasidėjo nuo nugaros skausmų

Delfi Plius Tomas Ramanskas

Drąsos iš Šaro neatimsi: po pergalės – Jasikevičiaus prisipažinimas apie kitą meilę

Delfi Plius Drew Armstrong

Koronavirusą galima nustatyti anksčiau, nei paėmus tepinėlį iš nosiaryklės

Delfi Plius Eglė Juozėnaitė

Šis karas tęsiasi daugiau nei šimtą metų: priešininkų naudojamos priemonės stebina

Статьи по теме:

Американский журналист задал российскому лыжнику Большунову провокационный вопрос про допинг (8)

Российскому лыжнику Александру Большунову после...

Белорусская легкоатлетка Тимановская подала документы на гражданство Польши (4)

По словам Кристины Тимановской, обратившейся за...

Кристина Тимановская хочет получить спортивное гражданство Польши (3)

Белорусская легкоатлетка готова вернуться на родину...

Антидопинговое агентство США потребовало обнародовать итоги допинг-тестов российских олимпийцев (2)

Глава антидопингового агентства США (USADA) Тревис...

Российских гребцов отстранили от Олимпиады из-за допинга (1)

Во время допинг-пробы в организме Никиты Моргачева и...

TOP новостей

Прогноз министра: весной отношение к коронавирусу полностью изменится (3)

В ближайшую неделю должен быть достигнут перелом в...

Таких данных в Литве не было 60 лет: придется идти путем Японии или Австралии (32)

Таких данных в Литве не было уже давно. Сообщалось, что...

"Delfi. Главное": борьба с ценами в Литве, учения в Беларуси и интервью с "организатором" беспорядков в Казахстане (2)

Новый выпуск " Delfi. Главное " посвящён наиболее...

Омикрон в Литве задержался: пик не за горами (1)

В Литве за 14 дней на 100 000 жителей приходится 5200 случаев...

Житель Литвы побывал в Амстердаме: цены ниже не только в Польше (5)

Средняя зарплата в Литве за последний квартал...