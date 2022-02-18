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Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах признался, что ему было очень некомфортно наблюдать за поведением тренеров 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой после ее неудачного выступления в финале женского индивидуального турнира на Олимпиаде в Пекине.
Eteri Tutberidzė, Kamila Valijeva
Eteri Tutberidzė, Kamila Valijeva
© Itar-Tass / Scanpix

В четверг Валиева, которая считалась главной претенденткой на золотые медали, несколько раз упала во время произвольной программы и заняла четвертое место. До этого она оказалась в центре допингового скандала: в ее крови был обнаружен запрещенный препарат, и МОК отказался проводить церемонию вручения медалей российской сборной, в составе которой Валиева заняла первое место в командном турнире.

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Сразу после выступления в четверг тренер Валиевой Этери Тутберидзе не стала обнимать свою подопечную, а вместо этого спросила: "Почему ты перестала бороться вообще? Ну объясни". После этого она все же обняла Валиеву, когда спортсменка и тренер ожидали оглашения результатов.

Бах отреагировал на эту сцену так: "Когда я увидел, как ее приняло ее ближайшее окружение, это выглядело как невероятная холодность, у меня просто мороз по коже... И это вместо того, чтобы успокоить ее, попытаться помочь".

По словам Баха, происходящее его "невероятно огорчило". "Все это не дает мне веры в ближайшее окружение Камилы - ни с точки зрения того, что произошло в прошлом, ни относительно будущего, - сказал глава МОК. - В том смысле, каким должен быть подход к несовершеннолетней 15-летней спортсменке, которая сталкивается с настолько очевидным психологическим давлением".

Международное антидопинговое агентство тоже заявило, что проведет расследование действий окружения Валиевой, в том числе тренеров и врачей, чтобы выяснить, каким образом в ее крови оказался допинг.

В воскресенье спортивный арбитраж CAS разрешил российской фигуристке продолжить участие в Играх, это решение было принято с учетом ее статуса "защищенной персоны" (ей меньше 16 лет), а также несвоевременного уведомления спортсменки о нарушении антидопинговых правил.

МОК не скрывала недовольства решением спортивного арбитража разрешить Валиевой выступления, несмотря на нарушение ей антидопинговых правил. В комитете заявили, что если она окажется в числе призеров женского одиночного турнира, церемонии награждения не будет.

Кроме того, в официальной статистике к ее результатам будут добавлять звездочку, что делает их предварительными до окончания официального антидопингового разбирательства.

Что говорят в России

После заявлений Баха в защиту Тутберидзе выступил глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, у которого слова главы МОК вызвали "крайнее недоумение".

"Может быть, уважаемый господин президент включил не тот канал телевизора или возникли помехи в трансляции, так как многомиллионная аудитория телезрителей и все те, кто находился в этот момент на арене, видели совершенно иную картину, - сказал Горшков агентству ТАСС. - Все, кто был рядом с Камилой в тот момент, - и ее окружение, и вся наша команда - делали все возможное, чтобы ее поддержать в эту исключительно сложную минуту, поэтому нам более чем странно слышать, что те же структуры, которые, нарушая правила и законы, делали все, чтобы морально раздавить Камилу, теперь стараются переложить вину с больной головы на здоровую, обвиняя во всем команду Тутберидзе".

Слова Баха также прокомментировал вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. "Мы разочарованы тем, что президент МОК создает свои собственные вымышленные истории о чувствах наших спортсменов, а затем выдает их публично как голос МОК. Это откровенно неуместно и неправильно", - сказал чиновник.

Он описал эмоции российских фигуристок как "известное давление", которое "также помогает им двигаться вперед с боевым духом". "Россия всё же выиграла золотую и серебряную медали в соревнованиях одиночниц благодаря Анне Щербаковой и Александре Трусовой, они обе тренируются у Тутберидзе", - заявил при этом Чернышенко.

Вопросы к Тутберидзе

Тутберидзе, без сомнения, способна готовить спортсменок, которые показывают очень высокие результаты, но в последнее время все больше людей задают вопросы о том, какой ценой достаются эти достижения.

После выступления в четверг сразу две российские звезды фигурного катания покинули лед в слезах.

Этери Тутберидзе готовила к соревнованиям не только Валиеву, но и других российских фигуристок, в том числе занявшую первое место в личном турнире Анну Щербакову и серебряную медалистку Александру Трусову.

Во время олимпийского турнира Тутберидзе поддерживала Валиеву, на кадрах телевизионных трансляций было видно, как спортсменка обнимает своего тренера. В биографической справке о 15-летней фигуристке, которая распространялась на Олимпиаде в Пекине, та называет Тутберидзе своим "героем". В интервью Первому каналу прошлой осенью она описала тренера так: "Мудрая, храбрая, высокая".

До Валиевой, Щербаковой и Трусовой Тутберидзе тренировала других известных российских фигуристок, в том числе чемпионку Игр 2018 года в Пхёнчхане Алину Загитову (которой тогда было 15 лет), а также серебряную медалистку той Олимпиады Евгению Медведеву (которой было 18). В 2014 году на Играх в Сочи еще одна воспитанница Тутберидзе, 15-летняя Юлия Липницкая завоевала в составе российской команды золотую медаль.

С тех пор все эти спортсменки либо перестали выступать, еще будучи тинейджерами, либо приостановили профессиональную карьеру в спорте.

Судя по тому, что сказала после выступления еще одна медалистка этих Игр, занявшая второе место по итогам женского турнира Александра Трусова, она тоже может вскоре присоединиться к числу юных российских фигуристок, которые очень быстро прекращают выступать.

"Ненавижу этот спорт! Ненавижу его! Никогда больше не выйду на лед!", - сказала она в слезах после выступления. Позже она уточнила свои слова: "Сегодня, конечно, [это было сказано] на эмоциях. Про чемпионат мира и дальше я, конечно, подумаю и решу", - цитирует Трусову ТАСС.

Валиева, Щербакова и Трусова известны еще и тем, что могут исполнять четверные прыжки, которые считаются самыми сложными. Из всех фигуристок, выступающих на Олимпиаде в Пекине, их делали только эти три россиянки.

Что может сделать МОК

По словам Баха, МОК не может всерьез повлиять на окружение спортсменов. "Мы понимаем, что у нас есть ограниченный набор средств, чтобы решить эту проблему, - говорит глава МОК. - Мы не полиция, у нас нет возможности проводить допросы, нет формальной процедуры привлечения к ответственности. И наши санкции очень ограничены. В конечном счете вопрос в том, что нам нужна поддержка государственных властей".

Бах, который в 1976 году стал олимпийским чемпионом по фехтованию, сказал, что не может даже представить, через что приходится пройти Валиевой.

"Поскольку я сам когда-то был спортсменом, то кое-что знаю о том, что такое давление. Но такое давление даже мне трудно представить, - говорит глава МОК. - Видеть, какие трудности у нее были на льду, как она пытается снова собраться, как потом пытается закончить свою программу… В каждом ее движении, в каждой секунде ее выступления было видно, какой она переживает стресс. Может быть, она предпочла бы просто уйти со льда и попытаться оставить все это в прошлом".

Впрочем, оставить в прошлом события Олимпиады Валиевой пока не удастся, поскольку антидопинговое расследование против нее продолжается. И вопросы относительно ее будущего участия в Олимпийских играх остаются - особенно с учетом того, какая судьба ожидала ее предшественниц.

"Могу только ей пожелать, чтобы ее поддерживала ее семья, ее друзья и люди, которые помогут ей пройти через эту невероятно трудную ситуацию", - сказал Бах.

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