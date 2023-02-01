Речь, в частности, идет о запретах российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под флагами своих стран.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее заявил, что спортсмены, представляющие Россию, должны выступать на тех же условиях, что и их соперники из других стран.

Заявление Позднякова прозвучало на фоне нарастающего недовольства по поводу возможного участия российских атлетов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

"Санкции против российского и белорусского государства и правительства не обсуждаются, – заявил представитель МОК. – Они были единогласно подтверждены на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря".