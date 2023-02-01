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Международный олимпийский комитет заявил, что спортивные санкции, введенные против России и Беларуси в связи с вторжением в Украину, не являются предметом переговоров.
Tarptautinis olimpinis komitetas
Tarptautinis olimpinis komitetas
© AFP / Scanpix

Речь, в частности, идет о запретах российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях под флагами своих стран.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее заявил, что спортсмены, представляющие Россию, должны выступать на тех же условиях, что и их соперники из других стран.

Заявление Позднякова прозвучало на фоне нарастающего недовольства по поводу возможного участия российских атлетов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

"Санкции против российского и белорусского государства и правительства не обсуждаются, – заявил представитель МОК. – Они были единогласно подтверждены на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря".

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Голос Америки
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