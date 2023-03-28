Бах пояснил, что эта позиция была принята после четырех месяцев дискуссий и консультаций с различными организациями, включая национальные олимпийские комитеты. Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в соревнованиях, если они выступают как нейтральные атлеты и никто из них не поддерживает войну и армию. Также эти спортсмены не могут участвовать в командных соревнованиях, демонстрировать флаги стран-агрессоров в любой форме и исполнять гимны на мероприятиях.
"Мы не рекомендуем возвращать спортсменов из этих стран на соревнования - мы устанавливаем строгие правила для тех международных федераций, которые хотят, чтобы эти атлеты вернулись на соревнования", - заявил Бах.
В свою очередь, говоря об Олимпийских играх 2024 года в Париже, Бах подчеркнул, что решение по этому вопросу будет принято позже. Однако он не отрицал, что по-прежнему существует вероятность неучастия российских и белорусских спортсменов в важнейшем спортивном событии четырехлетия.
Правда, если допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований, они тем самым заработают квалификационные очки на Олимпийские игры в Париже.
Ранее агентство Reuters опубликовало статью, в которой Бах защищал идею возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, несмотря на то, что в Украине продолжаются активные боевые действия, необоснованно начатые Россией и поддерживаемые Беларусью.
МОК ввел санкции против обеих стран-агрессоров в феврале прошлого года после начала вторжения России в Украину, но в последние месяцы изменил свою позицию и ищет способы вернуть российских и белорусских спортсменов в международный спорт. На данный момент их участие в Олимпийских играх в Париже уже может быть разрешено, хотя МОК еще не принял официального решения. Бах сказал на пресс-конференции во вторник, что позиция изменилась, потому что в других видах спорта, таких как хоккей и теннис, такой формат работает, кроме того, россияне и белорусы играют против украинцев.
Правда, Украина и ряд других стран уже пригрозили бойкотом, если российские и белорусские спортсмены будут допущены к участию в парижской Олимпиаде.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новая налоговая реформа в Литве: ее хотят принять не те, кто разрабатывал
Против представленной налоговой реформы восстали...
Вниманию водителей: с апреля начнут действовать новые радары
Уже совсем скоро в столице Литвы уберут знаки о...
Эфир Delfi c российским режиссером, публицистом Григорием Амнуэлем
В минувшую субботу в Риге прошла 4-ая антивоенная...
В Литву возвращается зима, прогнозируют даже метель
Во вторник Литва окажется в зоне действия низкого...