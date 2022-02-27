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Международная федерация дзюдо заявила, что приостанавливает статус Владимира Путина как почетного президента организации «в свете военного конфликта в Украине».
Международная федерация дзюдо приостановила статус Путина как почетного президента
© AP / Scanpix

Решение также касается статуса Путина как посла федерации.

Путин — мастер спорта по дзюдо. В детстве он занимался в одной секции с Аркадием Ротенбергом, который в годы его президентства стал одним из крупнейших бизнесменов России. Путин стал почетным президентом Международной федерации дзюдо в 2008 году.

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