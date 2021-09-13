Медведев не дал Джоковичу стать первым с 1969 года теннисистом, сумевшим в течение одного года стать чемпионом всех четырех главных теннисных чемпионатов в мужском одиночном разряде.

Ранее Открытый чемпионат США принес сенсацию в женском одиночном разряде: в нем неожиданно для всех победила 18-летняя британка Эмма Радукану, которая занимала 150-ю строчку в мировом теннисном рейтинге и была вынуждена начинать соревнования с квалификационных раундов.

В течение 2021 года Джокович, занимающий первую строчку в теннисном рейтинге, победил на Открытых чемпионатах Австралии, Франции, а также на Уимблдоне. Последний раз завоевать Большой шлем в мужском теннисе смог в 1969 году Род Лейвер. Этот легендарный австралийский теннисист, которому сейчас 83 года, в воскресенье наблюдал за сражением Джоковича и Медведева.

В женском теннисе последней обладательницей Большого шлема стала немецкая теннисистка Штеффи Граф, это произошло в 1998 году.

"В этом матче я буду играть как в последний раз, потому что это, вероятно, самая важная игра в моей карьере, - сказал Джокович перед финалом. - Я жду этого с нетерпением. У меня, безусловно, есть большая мотивация. Наверное большая, чем когда-либо. Но еще нужно выиграть".

"Конечно, из-за этого он будет чувствовать некоторое давление, - говорил по этому поводу Медведев. - С другой стороны именно это его заставит лучше играть в тяжелые моменты".

25-летний Медведев сейчас - вторая ракетка мира; до этого ему дважды удавалось выходить в финал турниров Большого шлема: на US Open в 2019 году и на Открытом чемпионате Австралии в 2021-м.

Последним россиянином, сумевшим победить на одном из четырех основных теннисных турниров, был Марат Сафин, который в 2005 году завоевал чемпионский титул на Открытом чемпионате Австралии.

А в женском теннисе последний раз чемпионкой из России была Мария Шарапова: в 2014 году она победила на Открытом чемпионате Франции.