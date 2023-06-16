Помимо этого, покупкой клуба интересовался основатель нефтехимической компании Ineos Group британский миллиардер Джим Рэтклифф. Однако по словам собеседника агентства, клуб склонен к предложению шейха. Предполагается, что в течение "периода эксклюзивности" клуб не сможет вести переговоры с кем-либо кроме шейха.

На фоне новостей о переговорах акции "Манчестер Юнайтед" на дневных торгах на Нью-Йоркской бирже росли на 15% — до 25,53 доллара. Сам клуб эту информацию пока не комментировал. Источники Reuters отметили, что судьба сделки остается неопределенной.

Семья Глайзеров, владеющая клубом, выставила его на продажу в ноябре 2022 года. О том, что Аль-Тани планирует купить «Манчестер Юнайтед», стало известно в феврале 2023-го. Тогда стоимость ФК оценивали в 4,8 млрд долларов. Позже шейх поднял цену до 6,3 млрд долларов.