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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с катарским шейхом Джасимом бен Хамадом Аль Тани о продаже клуба за 6 млрд долларов, пишет Reuters.
"Manchester United"
"Manchester United"
© AFP / Scanpix

Помимо этого, покупкой клуба интересовался основатель нефтехимической компании Ineos Group британский миллиардер Джим Рэтклифф. Однако по словам собеседника агентства, клуб склонен к предложению шейха. Предполагается, что в течение "периода эксклюзивности" клуб не сможет вести переговоры с кем-либо кроме шейха.

На фоне новостей о переговорах акции "Манчестер Юнайтед" на дневных торгах на Нью-Йоркской бирже росли на 15% — до 25,53 доллара. Сам клуб эту информацию пока не комментировал. Источники Reuters отметили, что судьба сделки остается неопределенной.

Семья Глайзеров, владеющая клубом, выставила его на продажу в ноябре 2022 года. О том, что Аль-Тани планирует купить «Манчестер Юнайтед», стало известно в феврале 2023-го. Тогда стоимость ФК оценивали в 4,8 млрд долларов. Позже шейх поднял цену до 6,3 млрд долларов.

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