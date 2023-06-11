Единственный гол в финале был забит на 68-й минуте - ег автором стал Родри. У "Интера" было немало возможностей отыграться, но подводила реализация.

В этом сезоне три итальянских клуба добрались до финалов еврокубков, но все они проиграли. До "Интера" "Фиорентина" устуила английскому "Вест Хэму" в финале Лиги конференций, а "Рома" проиграла испанской "Севилье" в решающем матче Лиги Европы.

Английская команда в 3-й раз за 5 лет выиграла Лигу чемпионов. В 2021-м победителем ЛЧ был "Челси", в 2019-м – "Ливерпуль", а теперь - "МанСити". Всего у Англии 15 трофеев ЛЧ (еще 11 раз английские команды уступали в финале). Лидирует по победам в Лиге чемпионов Испания – 19 раз. У Италии 12, у Германии – 8.

"Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов и выиграли второй еврокубок. В 1970 году в финале Кубка обладателей кубков они обыграли польский "Гурник Забже" (1:0).

Всего у "Манчестер Сити" теперь 32 трофея. 9 раз клуб выигрывал АПЛ, 7 – Кубок Англии, 8 – Кубок лиги, 6 – Суперкубок Англии, 1 – Кубок обладателей кубков.

"Манчестер Сити" стал 8-м клубом с треблом. За последние недели она также выиграла АПЛ и Кубок Англии. До "горожан" чемпионат, кубок страны и Лигу или Кубок чемпионов за один сезон выигрывали "Селтик" (1966/67), "Аякс" (1971/72), ПСВ (1987/88), "Манчестер Юнайтед" (1998/99), "Барселона" (2008/09, 2014/15), "Интер" (2009/10) и "Бавария" (2012/13, 2019/20).

Хулиан Альварес стал первым игроком в истории с треблом и победой на ЧМ в один сезон. Также на ЧМ-2022 Альварес выиграл золото в составе сборной Аргентины. 23-летний игрок провел в "Ман Сити" первый сезон.

Главный тренер "Ман Сити" Хосеп Гвардиола прервал серию из 11 сезонов без побед в Лиге чемпионов. Всего у Гвардиолы три победы в ЛЧ за тренерскую карьеру. Во главе "Барселоны" каталонец брал кубок в 2009 и 2011 годах. Лишь Карло Анчелотти выигрывал чаще Гвардиолы – 4 раза. По три победы у Зинедина Зидана и Боба Пэйсли.

При этом Гвардиола стал первым тренером в истории с двумя треблами. Гвардиола также делал требл в сезоне-2008/09. Тогда с "Барселоной" он взял Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании.

Всего у Гвардиолы теперь 35 трофеев. Пеп ранее выиграл 14 трофеев, возглавляя "Барселону", затем стал обладателем еще 7 титулов, когда был главным тренером "Баварии". С английским клубом Гвардиола выиграл 14-й трофей за семь лет. Пеп пять раз становился чемпионом Англии.Также он выиграл четыре Кубка английской лиги, два Суперкубка Англии и два Кубка Англии.

По итогам сезона учшим бомбардиром Лиги чемпионов-2022/23 стал норвежец Эрлинг Холанн. Форвард "Манчестер Сити" забил 12 голов в 11 матчах, включая 5 мячей в ворота "Лейпцига" (7:0). 8 голов - у египтянина Мохамеда Салаха из "Ливерпуля", по семь - у бразильца Винисиуса из "Реала" и француза Килиана Мбаппе из ПСЖ.

Финал

Манчестер Сити Англия – Интер Италия 1:0 (0:0)

Гол: Родри 68.

Манчестер Сити: Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Аканджи, Стоунз (Уокер, 82), Гюндоган, де Брюйне (Фоден, 36), Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Холанд.

Интер: Онана, Думфрис (Белланова, 76), Дармиан (Д`Амброзио, 84), Ачерби, Бастони (Гозенс, 76), Димарко, Брозович, Чалханоглу (Мхитарян, 84), Барелла, Джеко (Лукаку, 57), Мартинес.

Предупреждения: Барелла (59), Лукаку (83), Онана (90), Холанд (90), Эдерсон (90), Индзаги (90).