Макрон: российскому флагу нет места на Олимпиаде в Париже

«Очевидно, что на Играх в Париже не может быть российского флага, я думаю, что по этому поводу есть консенсус, — сказал Макрон. — России как стране нет места в то время, когда она совершает военные преступления и депортирует детей».

Весной Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах.

Спортсменам также необходимо выполнить определенные условия: они, в частности, не должны были выступать с поддержкой вторжения России в Украину и иметь связи с российской или белорусской армией, а также с силовыми структурами обеих стран.

«Настоящий вопрос, который предстоит решить олимпийскому миру, — какое место отвести российским спортсменам, которые иногда готовились [к соревнованиям] всю жизнь, но могут оказаться жертвами этого режима», — сказал Макрон в интервью L'Équipe.