07 сентября 2023 г. 09:50

Макрон: российскому флагу нет места на Олимпиаде в Париже

 
bbcrussian.com
ФОТО: Scanpix

Российскому флагу нет места на Олимпийских играх в Париже, пока Россия совершает военные преступления в Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французской спортивной газете L'Équipe.

«Очевидно, что на Играх в Париже не может быть российского флага, я думаю, что по этому поводу есть консенсус, — сказал Макрон. — России как стране нет места в то время, когда она совершает военные преступления и депортирует детей».

Весной Международный олимпийский комитет рекомендовал разрешить спортсменам из России и Беларуси выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе в индивидуальных дисциплинах.

Спортсменам также необходимо выполнить определенные условия: они, в частности, не должны были выступать с поддержкой вторжения России в Украину и иметь связи с российской или белорусской армией, а также с силовыми структурами обеих стран.

«Настоящий вопрос, который предстоит решить олимпийскому миру, — какое место отвести российским спортсменам, которые иногда готовились [к соревнованиям] всю жизнь, но могут оказаться жертвами этого режима», — сказал Макрон в интервью L'Équipe.

По его словам, важно различать спортсменов, которые фактически являются соучастниками действий российских властей, и теми, кто стал жертвой режима. В этом смысле МОК должен принять справедливое и понятное украинцам решение.

«Это тот баланс, который нам предстоит обеспечить», — добавил французский президент.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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bbcrussian.com
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