Литва одолела Словению и сыграет с Латвией за пятое место на ЧМ по баскетболу

Литовцы и словенцы ехали на чемпионат мира с целью побороться за медали, но сошли с дистанции на стадии четвертьфинала. Литва безупречно прошла два групповых этапа (5 побед подряд, в том числе и над США - 110:104), однако провалила первый же матч плей-офф - 68:87 от Сербии. А Словения в напряженной борьбе уступила Канаде - 89:100. В той игре по ходу четвертой четверти за два технических фола был удален лидер словенцев разыгрывающий Лука Дончич.
В первой половине матча лидировавли литовцы, порой, их преимущество доходило до 15 очков (36:21). В третьей четверти последовал рывок Словении 10:2, что позволило ей подобраться почти вплотную - 55:57. Но Литва вновь вернула разницу в счете до 8-11 очков, а позже - и до "+20".
Матч за 5-е место между Латвией и Литвой состоится 9 сентября и начнется в 15.30.
Чемпионат мира
За 5-8-е места (Манила)
Литва - Словения 100:84 (33:21, 20:22? 22:20, 25:21)
Валанчюнас 24+ 12 подб, Браздейкис 15, Кузминскас 14, Сирвидис 14 - Дончич 29, Николич 14, Тоби 13, Драгич 12.
7 сентября. Пасай.