Литва одолела Словению и сыграет с Латвией за пятое место на ЧМ по баскетболу

Литовцы и словенцы ехали на чемпионат мира с целью побороться за медали, но сошли с дистанции на стадии четвертьфинала. Литва безупречно прошла два групповых этапа (5 побед подряд, в том числе и над США - 110:104), однако провалила первый же матч плей-офф - 68:87 от Сербии. А Словения в напряженной борьбе уступила Канаде - 89:100. В той игре по ходу четвертой четверти за два технических фола был удален лидер словенцев разыгрывающий Лука Дончич.