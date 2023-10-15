Литовский боец по каратэ завоевал бронзу в Токио

В воскресенье 29-летний вильнюсец нокаутировал подряд троих японцев: Хотаку Ёсидзаву, Нариёси Тада и Рюдзи Тода – отправив последнего в нокдаун («вазари») результативным ударом ногой в голову.

Четвертый японский барьер выдержал атаки одного из самых высоких литовских борцов на турнире – ростом 193 см и весом 97 кг. В середине полуфинала воспитанник тренера Паулюса Клапатаускаса уступил инициативу абсолютному чемпиону Японии Кембу Ирики, который победил единогласным решением судей.

Борьба за третье место развернулась с 20-летним представителем Казахстана Антоном Зимаревым, ставшим открытием чемпионата, завершившим в субботу выступление Лукасом Кубилюсом. Э.Сечинскис не терял на татами ни минуты, наградив соперника двумя нокдаунами один за другим. В субботу он начал чемпионат, победив Лиама Йенсруда из Дании и Якуба Теша из Польши. Самой важной из побед представителя клуба "Saulės ženklas" до сих пор была победа на чемпионате Европы, чемпионом которого он становился дважды.