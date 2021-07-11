Лионель Месси выиграл первый значимый трофей со сборной Аргентины

34-летний Месси долго ждал первого крупного международного титула. Ранее капитан сборной Аргентины одерживал победу только на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году в составе олимпийской команды, в которую входят игроки до 23 лет.

Месси завоевал победу со своей страной в своем 10-м крупном турнире - а Аргентина выиграла свой первый Кубок Америки впервые за 28 лет. Встреча состоялась в Рио-де-Жанейро.

Месси играл за сборную уже в четвертом финале Кубка Америки. Ди Мария же принимал участие в кубке во второй раз и забил в середине первого тайма. Его гол был единственным в этой игре. Полузащитник перекинул мяч через бразильского вратаря Эдерсона при выходе один на один.

Бразилия усилила давление в захватывающем втором тайме, но даже с пятью нападающими на поле им не удалось справиться с аргентинской защитой, пишет агентство Рейтер.

Месси в предыдущих матчах забил четыре гола и был признан лучшим игроком турнира вместе с форвардом сборной Бразилии Неймаром, с которым они раньше вместе играли в "Барселоне". Группа технических экспертов не смогла выбрать между двумя игроками, поэтому приз решили отдать обоим.

Неймар ранее назвал Аргентину желаемым соперником в финале Кубка Америки и выражал уверенность в том, что трофей достанется его команде. "Неймар сказал это, потому что мы друзья. Это финал, которого мы все ждали. Будет очень равная и сложная игра", - ответил на это Месси.

Решающий матч Кубка Америки в итоге прошел без их результативных действий, хотя они создавали партнерам моменты и были в центре внимания, комментирует Sports.ru.

После окончания финальной игры Месси и Неймар обнялись. Бразилец при этом плакал.

Когда раздался финальный свисток, аргентинское телевидение объявило: "Аргентина - чемпион, Лионель Месси - чемпион!"

Аргентина взяла 15-й Кубок Америки, сравнявшись с Уругваем, отмечает Рейтер. Самыми успешным для аргентинцев был период до конца 1950-х.

Это первая победа аргентинской сборной на территории своего главного соперника. До сих пор Бразилия выигрывала все домашние Кубки Америки (всего на Кубке Америки у нее было девять триумфов).

После поражения Аргентины в финале Кубка Америки в 2016 году Месси объявлял об уходе из сборной, однако вскоре вернулся в команду, напоминает РБК. На клубном уровне легендарный футболист четырежды побеждал с "Барселоной" в Лиге чемпионов, кроме того, он шесть раз получал "Золотой мяч".

Кубок Америки изначально должен был пройти в Колумбии и Аргентине. Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Аргентине и массовых протестов в Колумбии турнир был перенесен в Бразилию.