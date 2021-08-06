"Барселона" в четверг объявила, что 34-летний аргентинец вынужден уйти из клуба в силу финансовых и структурных препятствий.

"В результате Месси не сможет остаться в "Барселоне". Обе стороны сожалеют, что желания игрока и клуба в итоге не стали реальностью", - говорится в пресс-релизе "Барселоны".

Контракт Месси с "Барселоной" истек в начале июля, и он стал свободным агентом (то есть может перейти в любой другой клуб без того, чтобы новой команде пришлось платить гигантские отступные).

По истечении контракта Месси согласился остаться в каталонском клубе на пониженной зарплате, но останется он или нет, зависело от того, сможет ли "Барселона" продать других игроков - в этом и заключается по крайней мере часть финансовых препятствий, упомянутых в пресс-релизе.

Месси пытался уйти из "Барселоны", причем со скандалом, в прошлом году, за год до истечения контракта, но в итоге решил остаться.

Аргентинец провел в каталонском суперклубе всю свою карьеру и выиграл с ней все трофеи, какие может выиграть футбольный клуб.

Где суперзвезда продолжит карьеру, сейчас не известно. Спортивная пресса предполагает, в частности, что Месси может перейти в английский клуб "Манчестер Сити", к Пепу Гвардиоле, который в 2008-2012 гг тренировал "Барселону" с аргентинцем в составе и очень хорошо относится к Лионелю.

Лео Месси переехал в Барселону еще мальчиком, в 13 лет. За основной состав "Барселоны" он играет с 2004 года, с 17 лет, и за эти 17 сезонов забил за клуб невероятные 672 гола. В последнем сезоне он ничуть не сбавил обороты: 38 мячей.

В этом июне Месси наконец что-то выиграл и со сборной: Аргентина победила в Копа Америка, обыграв в финале Бразилию с Неймаром.

В 2014 году аргентинцы с Месси вышли в финал чемпионата мира, но проиграли немцам.