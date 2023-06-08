Как сообщил Би-би-си известный испанский футбольный комментатор Гильем Балаг, лидер сборной Аргентины намерен отклонить более выгодное предложение от саудовской команды "Аль-Хилал".
Сделка с американским клубом включает также контракты с такими брендами, как Adidas и Apple.
35-летний Лионель Месси семь раз выигрывал "Золотой мяч", приз лучшему игроку мира, и ожидается, что он получит его снова в этом году после успеха на чемпионате мира, где сборная Аргентина стала чемпионом.
Это первый раз, когда бывшая звезда "Барселоны" будет играть в профессиональном клубе за пределами Европы.
Как сообщается, Лионель Месси хотел остаться в Европе еще на один сезон, но не получил достаточно привлекательных предложений. В результате у него остался выбор между "Интер Майами" и саудовским "Аль-Хилал".
Его сильно склоняли к переезду в Саудовскую Аравию, где он присоединился бы к Криштиану Роналду и Кариму Бензема и зарабатывал бы огромные деньги.
Но в конечном итоге Месси был соблазнен американских клубом "Интер Майами" по целому ряду причин, включая образ жизни в теплой Флориде и сделку с крупными брендами, которая выходит за рамки футбола.
У него уже есть дом в Майами, который он сейчас сдает в аренду.
Месси очень хотел вернуться в "Барселону" этим летом, но ограничения финансового фэйр-плей, которые будут действовать в следующем сезоне в Ла Лиге, сделали любые амбициозные планы по его возвращению невозможными.
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