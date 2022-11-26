Сборная Саудовской Аравии по ходу первого тайма владела игровым преимуществом и создала несколько опасных моментов, однако счет открыли поляки: на 39-й минуте Роберт Левандовски не сумел переправить мяч в ворота, но, обработав его, сделал точную передачу на Петра Зелиньски, который нанес точный удар. Саудовцы могли отыграться еще до перерыва, но Салем Аль-Давсари в добавленное к первому тайму время не реализовал пенальти. В концовке Левандовски реализовал выход один на один с вратарем и установил окончательный счет — 2:0.

Гол нападающего "Барселоны" на 82-й минуте стал для него первым на чемпионатах мира. Празднуя взятие ворот, 34-летний футболист прослезился. Всего на счету Левандовски теперь 77 голов за сборную. Поляк делит десятое место в списке лучших бомбардиров национальных команд с легендарным Пеле — у обоих по 77 мячей. Лидирует в этом рейтинге португалец Криштиану Роналду (118).

После двух туров сборная Польши набрала 4 очка и занимает первое место в группе С, Саудовская Аравия (3) — на втором месте. В другом матче этого квартета позже вечером встретятся сборные Аргентины (0) и Мексики (1). В прошлом туре Польша сыграла вничью с Мексикой со счетом 0:0. Саудовская Аравия, в свою очередь, сенсационно обыграла Аргентину — 2:1.

Ранее сборная Австралии обыграла Тунис с минимальным счетом. Единственный гол забил нападающий Митчелл Дюк на 23-й минуте. Австралийцы быстро вышли из обороны в атаку, последовал перевод на левый край, откуда Крейг Гудвин сделал подачу в штрафную, а Дюк кивнул головой так, что мяч залетел в дальний угол ворот.

Cборная Австралии выиграла матч чемпионата мира лишь третий раз в истории. Предыдущие победы австралийцев на чемпионате мира датированы 2006 и 2010 годами (3:1 с Японией и 2:1 с Сербией соответственно).

В первом туре Тунис сыграл вничью с Данией (0:0), а Австралия проиграла сборной Франции с разгромным счетом 1:4. Следующий матч сборная Австралии проведет 30 ноября — против Дании.

По итогам двух туров у австралийцев три очка, а у сборной Туниса — одно. Команды Франции и Дании встретятся позже вечером.