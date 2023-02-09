К концу третьей четверти матча он уже набрал за "Лос-Анджелес Лейкерс" 36 очков против "Оклахома-Сити Тандер" и достиг отметки 38 388 очков за карьеру. Он превозвышав достижение Карима Абдул-Джаббара (38 387).

Всего за матч Джеймс записал на свой счет 38 очков, реализовав 13 бросков с игры из 20, 7 подборов и 3 передачи. Встреча завершилась со счетом 133:130 в пользу "Оклахомы".

Кто входит в топ-10 лучших снайперов в истории НБА

Рекорд Карима Абдул-Джаббара продержался 34 года. Легендарный центровой завершил карьеру в 1989 году. Шестикратный чемпион НБА присуствовал на матче, где Джеймс превзошел его достижение. Абдул-Джаббар стоя аплодировал ему после рекордного броска. В пятерку лучших бомбардиров в истории лиги также входят Карл Мэлоун (36 928), Кобе Брайант (33 643) и Майкл Джордан (32 292).

Кто ранее становился рекордсменом НБА по числу очков за карьеру

Карим Абудл-Джаббар (1984–2023)

Уилт Чемберлен (1966–1984)

Боб Петтит (1964–1966)

Долф Шейс (1958–1964)

Джордж Майкен (1952–1958)

Джо Фолкс (1946–1952)

Какие титулы завоевал Леброн Джеймс ранее

Джеймс считается одним из лучших баскетболистов в истории: четырехкратный чемпион НБА (дважды — в составе "Майами", по одному разу — с "Кливлендом" и "Лейкерс"), четырехкратный "самым ценный игрок финала НБА", а также четырехкратный "самый ценный игрок сезона".

Ранее он 18 раз принимал участие в матчах всех звезд НБА, где трижды признавался самым ценным игроком. На счету баскетболиста два олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012).