Латвийские баскетболисты продолжают двигаться к бронзе: разгромили сборную Китая в олимпийском Париже

На олимпийском турнире в Париже сборная Латвии по баскетболу 3х3 играет в следующем составе: Зигмарс Раймо, Францис Лацис, Карлис Ласманис и Наурис Миезис. По сравнению с Токио-2020 в составе команды продолжают выступать лишь Миезис и Ласманис.

В Париже сборная Латвии стартовала с побед над Литвой (21:14) и Нидерландами (21:12), у Китая были победа над Сербией (21:15) и поражение от Нидерландов (16:21).

Матч начался очень хаотично. Китайцы бросали по кольцу при каждой удобной возможности, как и в матче с Сербией, которую они сенсационно обыграли в предыдущем туре. Латвийцам надо было внимательно и очень плотно играть в обороне, и они успешно справились с этой задачей. К тому же пошли дальние броски. После двух точных бросков Лациса из-за дуги двухочковый забросил и Миезис. Он же после тайм-аута китайцев завершил еще одну атаку - 7:0.