Латвия разгромила Литву и стала пятой на чемпионате мира по баскетболу

За три дня до старта чемпионата мира сборные Литвы и Латвии сыграли контрольный матч на Тайване. Тогда литовцы были сильнее (93:69), но на ЧМ-2023 команде Луки Банки удалось взять полноценный реванш.
В плей-офф Латвия вышла со второго места в группе, в четвертьфинале едва не обыграла Германию (79:81), а потом взяла верх над Италией (87:82). Литовцы же после неожиданной победы над США (110:104) на групповом этапе, в плей-офф оступились в матче с Сербией (68:87).
До этого матча в Маниле принципиальные соперники с 1991 года провели между собой 27 матчей. У Литвы было 16, а 9 Латвии - 9 побед.
На отчетный матч за пятое место лучше настроились латвийские баскетболисты. У них сразу полетели дальние броски, что позволило быстро захватить лидерство и почувствовать уверенность. Литовцы выглядели уставшими и раз за разом проваливались в обороне.
В первой половине матча Литва еще пыталась нагнать Латвию, но в третьей четверти выбросила белый флаг - 9:28. В итоге Латвия добилась разгрома с разницей в 36 очков - 98:63.
Более крупно на ЧМ-2023 латвийская сборная побеждала только Ливан - с разницей в "+39" (109:70).
У Латвии набирали очки все 11 заявленных игроков, а самым результативным стал Артур Куруц (20 очков), для него эта лучшая игра на ЧМ-2023. В активе у Шмитса - 17 очков, у Гражулиса - 12, у Родиона Куруца - 11.
Латвийский разыгрывающий Артур Жагарс набрал всего 2 очка, зато раздал 17 результативных передач - рекорд в истории чемпионатов мира.
У литовцев 16 очков набрал Йокубайтис, 15 - Валанчюнас.
Чемпионат мира
Филиппины
Матч за 5-е место
Латвия – Литва 98:63 (28:20, 21:18, 28:9, 21:16)
Латвия: Артур Куруц 20, Шмитс 17, Гражулис 12, Родион Куруц 11, Чаварс 8, Страутиньш 8, Зорикс 6, Давис Бертанс 5, Пасечникс 4, Жагарс 4 + 17 передач, Шкеле 3.
Литва: Йокубайтис 16, Валанчюнас 15, Димша 13, Сирвидис 6, Браздейкис 5, Мотиеюнас 4, Нормантас 2, Седекерскис 2.
9 сентября. Пасай. "Mall of Asia Arena". 9440 зрителей.