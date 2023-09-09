Латвия разгромила Литву и стала пятой на чемпионате мира по баскетболу

За три дня до старта чемпионата мира сборные Литвы и Латвии сыграли контрольный матч на Тайване. Тогда литовцы были сильнее (93:69), но на ЧМ-2023 команде Луки Банки удалось взять полноценный реванш.

В плей-офф Латвия вышла со второго места в группе, в четвертьфинале едва не обыграла Германию (79:81), а потом взяла верх над Италией (87:82). Литовцы же после неожиданной победы над США (110:104) на групповом этапе, в плей-офф оступились в матче с Сербией (68:87).

До этого матча в Маниле принципиальные соперники с 1991 года провели между собой 27 матчей. У Литвы было 16, а 9 Латвии - 9 побед.

На отчетный матч за пятое место лучше настроились латвийские баскетболисты. У них сразу полетели дальние броски, что позволило быстро захватить лидерство и почувствовать уверенность. Литовцы выглядели уставшими и раз за разом проваливались в обороне.