Латвийские баскетболисты продолжают двигаться к бронзе: разгромили сборную Китая в олимпийском Париже

На олимпийском турнире в Париже сборная Латвии по баскетболу 3х3 играет в следующем составе: Зигмарс Раймо, Францис Лацис, Карлис Ласманис и Наурис Миезис. По сравнению с Токио-2020 в составе команды продолжают выступать лишь Миезис и Ласманис.
В Париже сборная Латвии стартовала с побед над Литвой (21:14) и Нидерландами (21:12), у Китая были победа над Сербией (21:15) и поражение от Нидерландов (16:21).
Матч начался очень хаотично. Китайцы бросали по кольцу при каждой удобной возможности, как и в матче с Сербией, которую они сенсационно обыграли в предыдущем туре. Латвийцам надо было внимательно и очень плотно играть в обороне, и они успешно справились с этой задачей. К тому же пошли дальние броски. После двух точных бросков Лациса из-за дуги двухочковый забросил и Миезис. Он же после тайм-аута китайцев завершил еще одну атаку - 7:0.
После трех с половиной минут игрового времени отрыв сборной Латвии достиг девяти очков - 12:3. Китайцы взяли еще один тайм-аут, но ничего изменить не смогли. Лацис ответил двухочковым на точный дальний бросок китайцев, которые заработали технический фол за симуляцию. Раймо после прохода под кольцо увеличил преимущество сборной Латвии до 11 очков (16:5), а затем последовала очередная точная „двушка“, и плюс 13 - 18:5.
Раймо и Ласманис принесли в копилку сборной Латвии по очку удачными проходами под кольцо, Лацис отличным броском с дальней дистанции поставил жирную точку - 22:8.
Уже через 12 часов латвийские баскетболисты сыграют против сборной США, которая проиграла оба первых матчей на этом турнире.
В пятницу сборная Латвии сыграет против Франции и Сербии, а в заключительном туре 4 августа сразится с Польшей.
Результаты 3-го и 4-го туров (1 августа):
ЛАТВИЯ - Китай - 22:8. Сербия - Нидерланды - 21:19.
Литва - Польша - 14.35. Нидерланды - Франция - 15.05. США - Литва - 20.05. Китай - Польша - 20.35. Сербия - Франция - 23.35. Латвия - США - 00.05.
После 3-го тура
1. ЛАТВИЯ - 2-0. 2. Франция - 2-0. 3. Сербия - 2-1. 4. Польша - 1-1. 5-6. Китай, Нидерланды - по 1-2. 7-8. Литва, США - по 0-2.
2 августа, в пятницу, сборная Латвии снова проведет два матча - против Сербии и Франции. А в последнем туре, 4 августа, сыграет с Польшей.
По итогам однокругового турнира две лучшие команды напрямую выйдут в полуфинал, занявшеие 3-6-е места сыграют в четвертьфинале, а занявшие 7-8-е места завершат выступления.
На прошлых Олимпийских играх в Токио три года назад сборная Латвии завоевала золотую медаль.