Испания на групповом этапе все матчи проводила дома, в Севилье. Ничьи против шведов (0:0) и поляков (1:1) поставили вопрос о выходе команды из группы, но в последнем туре хозяева выдали самую разгромную победу на этом турнире - 5:0 против Словакии. До старта ЕВРО сборная Испании считалась фаворитом группы, однако в плей-офф вышла со второго места, и в 1/8 финала ей достался не простой соперник.

Хорватия тоже до третьего тура не могла обеспечить путевку в плей-офф. После поражения от Англии (0:1) и ничьей с Чехией (1:1), в матче Хорватия - Шотландия решалось, какая из команд продолжит выступления дальше. В первом тайме соперники обменялись голами, и лишь затем вице-чемпионы мира-2018 склонили чашу весов в свою пользу - 3:1.

Перед плей-офф сборная Хорватии понесла серьезную кадровую потерю. Полузащитник Иван Перишич из "Интера" сдал положительный тест на коронавирус и его изолировали на 10 дней. На групповом этапе 32-летний Перишич забил два гола и являлся лучшим бомбардиром команды на турнире.

Как и прогнозировалось, сборная Испании сразу забрала себе мяч и принялась за счет перепасовок выстраивать позиционные атакии. Уже на 2-й минуте возникла первая напряженность у ворот хорватов. Лапорт закинул мяч в штрафную на Гайю - Ливакович вовремя вышел на перехват и разрядил ситуациию. Испанцы продолжали искать пути к чужим воротам и создавать моменты. На 13-й минуте Сарабия слева попал в сетку с внешней стороны, а вскоре на убойной позиции оказался Коке. Педри шикарной передачей нашел свободного Коке, полузащитник пробивал с центра штрафной, но Ливакович парировал мяч ногой. Прошло еще пару минут и уже Мората, замыкая навес, попал в Виду.

Вылазки Хорватии на чужую половину были редкими и не опасными, но именно она повела в счете. Гол получился неожиданным и не вытекал из логики событий на поле. Нелепый ляп совершил вратарь испанцев Симон. 18-летний полузащитник Педри почти от центра поля сделал пас назад, Симон готовился остановить мяч, но тот подскочил на кочке и рикошетом от ноги голкипера закатился в сетку - 1:0. "Привоз" Симона - один из самых курьезных автоголов на нынешнем ЕВРО, хотя авторство гола было записано на Педри.

В середине тайма "клетчатые" дважды серьезно напрягли защиту испанцев. В первом случае справа прорывался Влашич (с острого угла угодил в сетку с внешней стороны), а во втором был удар Ковачича с дистанции - мяч пролетел над перекладиной.

Ближе к концу тайма испанцы оправились от нелепого гола в свои ворота. Они твердо следовали плану на игру и добились своего на 38-й минуте. В ходе массированной атаки Ливакович отразил сильный удар Гайи в упор, но среагировать на добивание от Сарабии уже не смог, хоть и немного зацепил мяч. Ничем сейчас не помогли вратарю защитники, позволив нанести два подряд удара из пределов штрафной, - 1:1.

На 52-й минуте испанцы прорвались по правому флангу, Сарабия то ли пробивал, то ли навешивал - Ливакович легко забрал мяч. А вот через 4 минуты очередная быстрая атака Испании левым флангом увенчалась успехом. Педри промчался почти полполя, заметил слева Феррана Торреса, тот от лицевой линии навесил в центр штрафной, где набегавший Аспиликуэта головой вколотил мяч в цель - 2:1. Для Аспиликуэты этот гол стал дебютным за сборную.

На 68-й минуте хорватские футболисты впервые в матче пробили в створ. И едва не отыгрались. С семи метров из-под защитника выцеливал Гвардиол - Симон успел "сложиться" и вытащил мяч из ближнего угла. А потом Симон ликвидировал выход один на один Оршича, классно сыграв ногой. Впрочем, судьи зафиксировали у Оршича офсайд. В ответной атаке мяч влетел в ворота хорватов, но Мората головой замыкал скидку, находясь в положении "вне игры".

Хорваты оголили тылы и на 77-й минуте допустили позиционную ошибку, которой соперник воспользовался. Пау Торрес от средней линии сделал диагональную передачу на 40 метров, оставленный без присмотра Ферран Торрес справа в штрафной одним движением оставил не у удел Гвардиола и катнул между ног Ливаковичу - 3:1.

Но Хорватия не бросила играть, а бросила все силы в атаку. Серией замен Златко Далич перевернул игру, и "клетчатые" смогли отыграться, дважды забив в течение шести минут. Интрига возродилась на 85-й минуте: мяч заметался перед воротами испанцев, а последним было добивание с метра Оршича: Аспиликуэта вынес мяч из ворот, но турецкий рефери Джюнейт Чакыр сразу показал, что мяч уже побывал за "ленточкой". Система VAR подтвердила правоту арбитра. Так Хорватия сократила отставание до 2:3.

К основноу времени матча Чакыр добавил 6 минут, балканцы до последнего пытались отыграться, и сумели это сделать на второй компенсированной минуте. Оборона Испании не уследила за рывком Пашалича, который откликнулся на передачу Оришча слева и головой с девяти метров подрезал мяч в дальний угол. Ничья 3:3 после основного времени матча.

В этом матче состоялся второй экстратайм на нынешнем ЕВРО. Ранее дополнительное время пришлось играть в матче Италия - Австрия, когда после 90 минут голов не было, а в дополнительные полчаса "скуадра адзурра" вырвала путевку в четвертьфинал (2:1).

В дебюте дополнительного времени хорваты едва не вышли вперед: поймавший кураж Оршич с 17-ти метров пробил над перекладиной. На 96-й минуте балканцы были еще ближе к голу. После прострела Оршича и серии рикошетов Крамарич пробивал из пределов штрафной - Симон спас команду от верного гола. Этим сэйвом Симон реабилитировался за тот досадный ляп в первом тайме.

Испания ответила своим убойным моментом. Альба скинул пяткой под удар Ольмо - Вида заблокировал. В игре на встречных курсах лучше своими шансами воспользовались испанцы.

Сборная Испании вырвалась вперед на 100-й минуте. Ольмо навесил справа, защитник хорватов не дотянулся головой до мяча, а притаившийся за ним Мората первым касанием укротил мяч, а вторым с левой ноги вогнал мяч под перекладину - 4:3. Теперь в активе Мораты 5 голов на чемпионатах Европы. По этому показателю нападающий сравнялся с лидером в истории национальной комнады – экс-нападающим Фернандо Торресом.

Через три минуты Испания увеличила разницу в счете до "+2". И снова автором голевой передачи стал Ольмо. Его прострел справа в штрафную нашел ногу набегавшего Оярсабаля - 5:3.

Второй тайм дополнительного времени начался с атаки Хорватии, в которой она была очень близка к голу. Будимир в касание переправлял передачу слева - мяч прокатился рядом со штангой. Сил на второй камбэк у "клетчатых" уже не осталось. Испанские футболисты перевели игру в более спокойное русло. Они контролировали мяч под прессингом соперника, но сами вперед большими силами не шли. На 115-й минуте в контратаку убежал Мората: рывок он завершил ударом слева в ближний угол - Ливакович спас команду. А на 120-й минуте хорватов выручила штанга после удара Ольмо.

В целом матч в Копенгагене получился самым ярким на ЕВРО-2020. Он вместил в себя 8 голов, курьезный автогол испанцев, спасение хорватов с 1:3 за 7 минут до конца основного времени и два гола Испании в дополнительные полчаса.

В четвертьфинале Испания сыграет со Швейцарией. Матч состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.

Испанцы вышли в четвертьфинал крупного турнира впервые с 2012 года. Последний раз Испания выходила в эту стадию на Евро-2012 и в итоге стала победителем (тогда этот раунд плей-офф был первым после группового этапа). На ЧМ-2014 испанцы не вышли из группы, на Евро-2016 и ЧМ-2018 вылетели в 1/8 финала от Италии и России соответственно.