Кроссовки Майкла Джордана проданы за 2,2 млн долларов. Это рекорд

Аукционный дом Sotheby's накануне торгов оценивал кроссовки с автографом самого Джордана в 2-4 млн долларов.

Футболка, в которой он играл в финале НБА в 1998 году, в 2022 году была продана за 10,1 млн долларов.

На аукционах памятных вещей спортивной одежды принадлежавшие Джордану вещи стабильно продаются за баснословные суммы.

"Сегодняшний рекордный результат еще раз доказывает, что спрос на спортивные памятные вещи Майкла Джордана продолжает превосходить все ожидания", - сказал Брам Вахтер, глава отдела повседневной одежды и современных коллекций Sotheby's.

Предыдущий рекорд для обуви Джордана - 1,47 млн долларов за пару его Nike Air Ships , выставленную на аукцион в 2021 году.