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Российская фигуристка Камила Валиева, замешанная в допинговом скандале на Олимпиаде в Пекине, объяснила, что запрещенное вещество триметазидин могло попасть в ее организм с препаратом для сердца, который принимает ее дедушка, заявил представитель Международного олимпийского комитета (МОК).
Kamila Valijeva
Kamila Valijeva
© Itar-Tass / Scanpix

В воскресенье 15-летняя спортсменка выступала в Спортивном арбитражном суде (CAS), в понедельник суд огласил решение и разрешил ей продолжить участие в Играх до окончания разбирательств.

Как рассказал глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд, Валиева, выступая на слушаниях в CAS, сообщила свою версию произошедшего. "Ее аргумент заключался в том, что это "загрязнение" произошло из-за препарата, который принимал ее дедушка", - цитирует Освальда Рейтер. Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и МОК не смогли оперативно ответить на просьбу о комментарии.

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25 декабря 2021 года во время чемпионата России Валиева сдала допинг-тест. О наличии в ее пробе запрещенного триметазидина стало известно лишь 8 февраля 2022 года - уже после окончания командных соревнований фигуристов на Играх в Пекине, в которых победила российская команда с участием Валиевой.

После этого спортсменку в соответствии с регламентом временно отстранили от соревнований, но уже на следующий день дисциплинарный комитет РУСАДА отменил это решение.

В итоге церемонию награждения отменили, а МОК, ВАДА и Международный союз конькобежцев оспорили решение о допуске Валиевой на Олимпиаду в Спортивном арбитражном суде (CAS). Однако суд отклонил их требования и разрешил спортсменке продолжить выступления на Олимпийских играх до окончания расследования.

В постановлении CAS отмечается, что решение допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады принято с учетом ее статуса "защищенной персоны" (ей меньше 16 лет), а также несвоевременного уведомления спортсменки о факте нарушения антидопинговых правил.

На заседании не рассматривался вопрос о виновности или невиновности Валиевой в употреблении допинга. Решение касается только дальнейшего участия фигуристки в Олимпиаде и не повлияет на ситуацию с золотом российской команды.

Однако церемония награждения в женском одиночном катании будет отменена, если Валиева попадет на пьедестал, разъяснял накануне исполком МОК. Он принял решение не проводить церемонии награждения фигуристов по итогам как командного, так и одиночного женского турниров. Награждение состоится только после того, как закончится расследование дела Валиевой.

МОК считает, что нецелесообразно проводить церемонию в командных соревнованиях, поскольку в них будет участвовать спортсмен, который имеет положительный тест А-пробы, но чье нарушение антидопинговых правил еще не установлено. "Если Валиева финиширует в тройке лучших спортсменок в женском одиночном катании, во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине не будет ни цветочной церемонии, ни церемонии награждения", - было сказано в заявлении МОК.

После этих двух решений - CAS и МОК - 15-летняя фигуристка впервые прокомментировала скандал.

"Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. При этом я, безусловно, счастлива находиться на Олимпийских играх и представлять нашу страну. Буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу результат", - сказала Валиева в эфире "Первого канала", не сдерживая слезы.

Во вторник, 15 февраля, на Олимпиаде в Пекине у фигуристок пройдет короткая программа, 17 февраля - произвольная.

Издание "Спорт-экспресс" еще 9 февраля писало, ссылаясь на свои источники, что запрещенный препарат, найденный в пробе Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов и используется для лечения кардиологических проблем.

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