Известны все участники 1/8 финала ЕВРО-2024: календарь игр плей-офф

Итоговое положение в группах
Группа А
1. Германия 3 2-1-0 8-2 7
2. Швейцария 3 1-2-0 5-3 5
3. Венгрия 3 1-0-2 2-5 3
4. Шотландия 3 0-1-2 2-7 1
Группа В
1. Испания 3 3-0-0 5-0 9
2. Италия 3 1-1-1 3-3 4
3. Хорватия 3 0-2-1 3-6 2
4. Албания 3 0-1-2 3-5 1
Группа С
1. Англия 3 1-2-0 2-1 5
2. Дания 3 0-3-0 2-2 3
3. Словения 3 0-3-0 2-2 3
4. Сербия 3 0-2-1 1-2 2
Группа D
1. Австрия 3 2-0-1 6-4 6
2. Франция 3 1-2-0 2-1 5
3. Нидерланды 3 1-1-1 4-4 4
4. Польша 3 0-1-2 3-6 1
Группа Е
1. Румыния 3 1-1-1 4-3 4
2. Бельгия 3 1-1-1 2-1 4
3. Словакия 3 1-1-1 3-3 4
4. Украина 3 1-1-1 2-4 4
Группа F
1. Португалия 3 2-0-1 5-3 6
2. Турция 3 2-0-1 5-5 6
3. Грузия 3 1-1-1 4-4 4
4. Чехия 3 0-1-2 3-5 1
Участниками 1/8 финала стали:
Группа А - Германия и Венгрия
Группа В - Испания и Хорватия
Группа С - Англия, Дания и Словения
Группа D - Австрия, Франция и Нидерланды
Группа Е - Румыния, Бельгия и Словакия
Группа F - Португалия, Турция и Грузия
Завершен турнир для сборных Шотландии, Албании, Сербии, Польши, Украины и Чехии.
По регламенту, в плей-офф выходили по две лучшие команды из каждой группы, а также 4 из 6 команд, занявших третьи места. В рейтинге третьих мест главными критериями были: 1 - набранные очки. 2 - общая разность мячей. 3 - забитые голы.
Рейтинг третьих мест
1. НИДЕРЛАНДЫ - 4 очка, 4-4
2. ГРУЗИЯ - 4 очка, 4-4
3. СЛОВАКИЯ - 4 очка, 3-3
4. СЛОВЕНИЯ - 3 очка, 2-2
5. Венгрия - 3 очка, 2-5
6. Хорватия - 2 очка, 3-6
Дебютант турнира сборная Грузии с 4 очками заняла в группе F третье место и в рейтинге третьих мест оказалась второй, что принесло ей путевку в 1/8 финала. В первом раунде плей-офф соперником Грузии будет Испания.
Действующий чемпион ЕВРО сборная Италии в 1/8 финала сыграет против Швейцарии, а вице-чемпион ЕВРО-2020 сборная Англии - против Словакии. Хозяевам первенства предстоит поединок против Дании, а самую интересную пару составили Франция и Бельгия.
Плей-офф стартует 29 июня. Матчи 1/8 финала пройдут с 29 июня по 2 июля.
Календарь игр плей-офф
1/8 финала
29 июня, суббота
Швейцария (А2) - Италия (В2) - 19.00 (время - латвийское). Кельн
Германия (А1) - Дания (С2) - 22.00. Дортмунд
30 июня, воскресенье
Англия (D1) - Словакия (F2)- 19.00. Гельзенкирхен
Испания (B1) - Грузия (F3) - 22.00. Кельн
1 июля, понедельник
Франция (D2) - Бельгия (E2) - 19.00, Дюссельдорф
Португалия (F1) - Словения (C3) - 22.00, Франкфурт
2 июля, вторник
Румыния (E1) - Нидерланды (D3) - 19.00, Мюнхен
Австрия (D1) - Турция (E2) - 22.00, Лейпциг
1/4 финала
5 июля, пятница
1. Испания/Грузия - Германия/Дания - 19.00. Штутгарт
2. Португалия/Словения - Франция/Бельгия - 22.00. Гамбург
6 июля, суббота
3. Англия/Словакия - Швейцария/Италия - 19.00. Дюссельдорф
4. Румыния/Нидерланды - Австрия/Турция - 22.00. Берлин
Полуфиналы
9 июля, вторник
Победитель пары 1 - победитель пары 2 - 22.00. Мюнхен
10 июля, среда
Победитель пары 3 - победитель пары 4 - 22.00. Дортмунд
Финал
14 июля, воскресенье
Берлин, 22.00.