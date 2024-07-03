2024.07.03 08:49

Известны все участники 1/4 финала ЕВРО-2024: календарь игр плей-офф

 
rus.DELFI.lv
Futbolas
Futbolas
ФОТО: INA FASSBENDER | AFP / Scanpix

На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу завершился первый раунд плей-офф. По его итогам восемь команд продолжат борьбу в четветьфинале, а восемь сборных отправились по домам.

Сборная Италии не сумела защитить свой титул - поражение в первом раунде плей-офф от Швейцарии (0:2). По итогам 1/8 финала участниками четвертьфиналов стали сборные Нидерландов, Германии, Испании, Франции, Португалии, Англии, Швейцарии и Турции.

Завершен турнир для сборных Словении, Италии, Румынии, Словакии, Грузии, Бельгии, Дании и Австрии.

Результаты игр 1/8 финала:

29 июня

Швейцария - Италия 2:0

Германия - Дания 2:0

30 июня

Англия - Словакия 2:1

Испания - Грузия 4:1

1 июля

Франция - Бельгия 1:0

Португалия - Словения 0:0, по пенальти - 3:0

2 июля, вторник

Румыния - Нидерланды 0:3

Австрия - Турция 1:2

Матчи 1/4 финала пройдут 5-6 июля, полуфиналы - 9-10 июля, финал - 14 июля.

Календарь игр плей-офф

1/4 финала

5 июля, пятница

1. Испания (В1) - Германия (А1) - 19.00. Штутгарт

2. Португалия (F1) - Франция (D2) - 22.00. Гамбург

6 июля, суббота

3. Англия (D1) - Швейцария (A2)- 19.00. Дюссельдорф

4. Нидерланды (D3) - Турция (E2) - 22.00. Берлин

Полуфиналы

9 июля, вторник

Испания/Германия - Португалия/Франция - 22.00. Мюнхен

10 июля, среда

Англия/Швейцария - Нидерланды/Турция - 22.00. Дортмунд

Финал

14 июля, воскресенье

Берлин, 22.00.

Распределение мест с 9-го по 24-е

9. Австрия. 10. Румыния. 11. Бельгия. 12. Италия. 13. Дания. 14. Грузия. 15. Словакия. 16. Словения. 17. Венгрия. 18. Хорватия. 19. Украина. 20. Сербия. 21-22. Чехия, Албания. 23. Польша. 24. Шотландия.

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