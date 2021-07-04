Результаты матчей 1/4 финала: Швейцария — Испания 1:1, пен. 1:3, Бельгия — Италия 1:2, Дания — Чехия 2:1, Украина — Англия 0:4.

В полуфиналах сыграют: Испания — Италия и Дания — Англия. Матчи пройдут 6-7 июля. Финал состоится 11 июля.

Начиная с полуфиналов ЕВРО полностью перебирается в Лондон. Три заключительных матча пройдут на "Уэмбли". Полуфиналы и финал смогут посетить более 60 тысяч болельщиков (при общей вместимости 90 тысяч зрителей). Это стало возможным благодаря новому распоряжению британского правительства, которое повысило допустимую посещаемость до 75% на каждом матче. Ранее на матчах ЕВРО заполняемость трибун "Уэмбли" была ограничена до 25% от общей вместимости (22 500 зрителей).

Календарь 1/2 финала

6 июля, вторник

Испания — Италия (Лондон, 22.00)

7 июля, среда

Дания — Англия (Лондон, 22.00)

Финал

11 июля, воскресенье

Лондон (22.00)