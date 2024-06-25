Италия на 98-й минуте драматично вырвала ничью у Хорватии и выжила в „группе смерти“

Группа В. Итог
1. ИСПАНИЯ 3 3-0-0 5-0 9
2. ИТАЛИЯ 3 1-1-1 3-3 4
3. Хорватия 3 0-2-1 3-6 2
4. Албания 2 0-1-1 3-4 1
Перед последним туром лидировавшая Испания с 6 очками уже гарантировала себе первое место. А на второе претендовали сразу трое: у Италии было 3 очка, у Албании и Хорватии - по одному.
Италии хватало ничьей для второго места - Албания оставалась ниже из-за поражения в первом туре (1:2). Если итальянцы проигрывали, то пропускали хорватов в плей-офф напрямую, а третье место зависело от албанцев: их победа над Испанией оставляла „Скуадру Адзурру“ последней.
Хорватия нужна была победа для плей-офф и шансов на третье место. Если албанцы теряли очки, то хорваты выходили со второй строки. Если же Албания тоже побеждала, то важна была разница мячей (после второго тура у албанцев +2 при сравнении). Если хорваты отыгрывали ровно два гола, то понадобилось бы считать дисциплинарные очки за желтые и красные карточки. При равенстве и там преимущество было бы у Албании: она выше в квалификационном рейтинге как победитель отборочной группы.
Албания требовалась победа для плей-офф и шансов на третье место. При поражении итальянцев они выходили со второго места (если Хорватия не отыгрывала два мяча разницы). При ничьей Италии балканцы оставались третьими с высоким шансом пройти по квоте через лучшие третьи места.
В Лейпциге первый тайм матча Хорватия - Италия прошел в размеренном темпе. Основной упор команды сделали на надежную оборону. Хорватам требовались три очка, но за первый тайм они реально всего раз угрожали воротам Доннаруммы - вратарь справился с дальним хлестким ударом Сучича. На другой половине поля опасность возникала дважды после навесов. В первом эпизоде Ретеги не попал в створ, во втором удар Бастони с угла вратарской под перекладину потянул Ливакович.
На 52-й минуте Крамарич пробивал правой ногой с подкруткой с угла штрафной, Фраттези слегка задел мяч рукой, что и подтвердил видеоповтор. Голландский судья сбегал к монитору и вынес вердикт - пенальти. 11-метровый исполнял Модрич, но капитанскую дуэль он проиграл. В последний момент у хорвата немного поехала опорная нога, удар получился слабым. Доннарумма разгадал намерения Модрича и в броске отбил мяч!
На этом ЕВРО хорваты не реализовал два пенальти: в первом туре Петкович не забил Испании, а теперь Модрич проиграл дуэль Доннарумме.
Сразу после незабитого пенальти хорваты вновь завладели мячом и развили новую атаку, последовал прострел к вратарской, Будимир в борьбе ногой протолкнул мяч к воротам, но Доннарумма выдал еще один блестящий сэйв! А вот защитники голкиперу не помогли: рядом с Доннаруммой оказался Модрич и с двух метров добил мяч в сетку - 1:0!
Модрич забил в 38 лет и 289 дней и стал самым возрастным автором гола в истории чемпионатов Европы. Хорват побил рекорд австрийца Ивицы Вастича, который в 38 лет и 257 дней забил Польше на Евро-2008 (1:1).
Хорватия повела в счете, и характер игры сразу поменялся. Действующие чемпионы резко включили скорости, завладели мячом и события передвинулись на другую половину поля. „Скуадра Адзурра“ могла отыграться на 61-й минтуе. Бастони с линии вратарской пробил над перекладиной.
Хорватам удалось отодвинуть игру к середине поля и следующий опасный момент случился только на 87-й минуте: Скамакка не сумел замкнуть с нескольких метров.
Развязка же драматичного матча наступила на 90+8 минуте. Сбоившая весь турнира оборона Хорватии дрогнула в самый ответственный момент. Фактически в последней атаке итальяцев Калафьори выкатил налево на пустой угол штрафной, а свободный Дзакканьи классно закрутил в дальний угол - 1:1.
Команда Лучано Спаллетти с 4 очками финишировала на второй строчке в так называемой „группе смерти“ и продолжит выступления. Итальянцы вышли в 1/8 финала чемпионата Европы в пятый раз подряд и в первом раунде плей-офф встретятся со Швейцарией.
У Хорватии - 2 очка при разницей мячей „-3“. И почти нет шансов выйти в плей-офф с третьего места. В других группах на данный момент больше уже набрали Венгрия (3), Австрия (3) и Словакия (3). У Словении - тоже два очка (и нулевая разность), у Чехии - одно очко.
Испанцы выиграли третий матч подряд
Перед последним туром главной потерей албанцев стала дисквалификация Мирлинды Даку. УЕФА наказал нападающего на две игры за оскорбительные выкрики в адрес македонцев и сербов после матча Албания - Хорватия. У испанцев же не смог сыграть Родри, пропускавший матч из-за перебора карточек.
Команды начали матч осторожно, изучая друг друга. Но вскоре Испания нашла подход к воротам албанцев - на 11-й минуте Стракоша не смог удержать мяч в руках и чуть не подарил его соперникам. Две минуты спустя Торрес мастерски открылся из-за защитника и пробил в дальний угол- 1:0.
Испанцы почувстовали себя увереннее и стали доминировать, не позволяя албанцам что-то создавать. На 41-й минуте Торрес головой принял заброс в штрафную - чуть выше перекладины. А под занавес первого тайма АЛбания чуть не сравняла счёт - Аслани опасно пробил по воротам Испании, но Райя в прыжке сохранил минимальное преимущество Испании.
Второй тайм Испания начала с очень опасного момента - Гримальдо с левого фланга удачно навесил на Хоселу, и после удара мяч пролетел в сантиметрах от каркаса ворот. Но так уверенно закрепиться в зоне албанцев теперь не получалось: соперник стал намного активнее чем в первом тайме.
На 64-й минуте трое защитников Испании проспали удар Брои, и только удачная игра Ройи сохранила счёт неизменным. Спустя 10 минут уже Аслани пробил из-за пределов штрафной в дальний угол - очень близко. Со стандартной ситуации Броя в куче игроков нашёл подход к мячу и опасно пробил по воротам Райи: голкипер сборной Испании смог вовремя среагировать на удар.
Испания выиграла третий матч подряд и пока ни разу не пропустила на этом турнире (разница мячей - 5-0).
Группа В
Хорватия - Италия 1:1 (0:0)
Голы: Модрич 55 - Дзакканьи.
Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич (Маер, 80), Ковачич (Иванушец, 70), Брозович, Пашалич (Будимир, 46), Сучич (Перишич, 70), Крамарич (Юранович, 90).
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Дармиан (Дзакканьи, 81), Бастони, Калафьори, Димарко (Кьеза, 57), Жоржиньо (Фаджоли, 81), Барелла, Пеллегрини (Фраттези, 46), Распадори (Скамакка, 75), Ретеги.
Предупреждения: Сучич (24), Модрич (60), Иванушец (73), Понграчич (78), Станишич (82), Брозович (90+1), Калафьори (90+3), Фаджоли (90+6).
На 54-й минуте Модрич не реализовал пенальти (вратарь).
Судья: Данни Маккели (Нидерланды).
24 июня. Лейпциг. Red Bull Arena.
Владение мячом: 51% - 49%
Удары (в створ): 6 (4) - 13 (3)
Угловые: 2-11
Фолы: 18-6
Передачи (точные): 463 (520) - 494 (574)
Албания - Испания 0:1 (0:1)
Гол: Ферран Торрес 13.
Албания: Стракоша, Балиу, Джимшити, Айети, Митай, Лячи (Бериша, 70), Байрами (Ходжа, 70), Рамадани, Аслани, Асани (Мучи, 81), Манай (Броя, 59).
Испания: Райя, Навас, Лапорт (Ле Норман, 46), Вивиан, Гримальдо, Мерино, Ольмо (Алекс Баэна, 84), Субименди, Ойарсабаль (Лопес, 62), Ферран Торрес (Ямаль, 71), Хоселу (Мората, 72).
Предупреждения: Силвиньо (52), Байрами (66), Бериша (89), Вивиан (90).
Судья: Гленн Нюберг (Швеция).
24 июня. Дюссельдорф. Merkur Spiel-Arena.
Владение мячом: 40% - 60%
Удары (в створ): 10 (4) - 17 (3)
Угловые: 2-6
Фолы: 6-15
Передачи (точные): 403 (339) - 596 (544)