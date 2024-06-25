Италия на 98-й минуте драматично вырвала ничью у Хорватии и выжила в „группе смерти“

Группа В. Итог

Перед последним туром лидировавшая Испания с 6 очками уже гарантировала себе первое место. А на второе претендовали сразу трое: у Италии было 3 очка, у Албании и Хорватии - по одному.

Италии хватало ничьей для второго места - Албания оставалась ниже из-за поражения в первом туре (1:2). Если итальянцы проигрывали, то пропускали хорватов в плей-офф напрямую, а третье место зависело от албанцев: их победа над Испанией оставляла „Скуадру Адзурру“ последней.

Хорватия нужна была победа для плей-офф и шансов на третье место. Если албанцы теряли очки, то хорваты выходили со второй строки. Если же Албания тоже побеждала, то важна была разница мячей (после второго тура у албанцев +2 при сравнении). Если хорваты отыгрывали ровно два гола, то понадобилось бы считать дисциплинарные очки за желтые и красные карточки. При равенстве и там преимущество было бы у Албании: она выше в квалификационном рейтинге как победитель отборочной группы.