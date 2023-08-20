Испанки — чемпионки мира по футболу. Они обыграли в финале сборную Англии

За матчем в австралийском Сиднее наблюдали 75 тысяч зрителей, еще больше посмотрели его по телевизору.

Обе команды-финалистки — Англия и Испания — боролись за золотые медали впервые в истории женского чемпионата мира, проводящегося с 1991 года.

На финал чемпионата мира прилетела королева Испании Летиция. Члены британской королевской семьи пожелали английским футболисткам удачи, но на финал не поехали, за что их беспощадно критиковали местные таблоиды.

В последний раз заветный кубок сборной Англии (в тот раз - мужской) удалось завоевать в 1966 году, и с тех пор он оставался вне досягаемости.

Первая половина матча в целом прошла в равной борьбе, однако испанки оказались настойчивее и удачливее: на 29 минуте Ольга Кармоно отправила мяч в сетку, а в дополнительное время первого тайма Она Батлле чуть не удвоила счет, но самую малость промахнулась.

Во втором тайме испанки не реализовали пенальти — вратарь английской сборной Мэри Ерпс сумела разгадать замысел Дженни Эрмозо.