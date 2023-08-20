20 августа 2023 г. 22:52

Испанки — чемпионки мира по футболу. Они обыграли в финале сборную Англии

 
bbcrussian.com
Olga Carmona
Olga Carmona
ФОТО: Scanpix
Английская женская сборная в упорной борьбе не сумела одолеть сборную Испании на чемпионате мира по футболу. Испанки выиграли со счетом 1-0. Победный гол забила на 29 минуте Ольга Кармоно с подачи Калденти Оливер.

За матчем в австралийском Сиднее наблюдали 75 тысяч зрителей, еще больше посмотрели его по телевизору.

Обе команды-финалистки — Англия и Испания — боролись за золотые медали впервые в истории женского чемпионата мира, проводящегося с 1991 года.

На финал чемпионата мира прилетела королева Испании Летиция. Члены британской королевской семьи пожелали английским футболисткам удачи, но на финал не поехали, за что их беспощадно критиковали местные таблоиды.

Finalinis švilpukas

В последний раз заветный кубок сборной Англии (в тот раз - мужской) удалось завоевать в 1966 году, и с тех пор он оставался вне досягаемости.

Первая половина матча в целом прошла в равной борьбе, однако испанки оказались настойчивее и удачливее: на 29 минуте Ольга Кармоно отправила мяч в сетку, а в дополнительное время первого тайма Она Батлле чуть не удвоила счет, но самую малость промахнулась.

Olga Carmona

Во втором тайме испанки не реализовали пенальти — вратарь английской сборной Мэри Ерпс сумела разгадать замысел Дженни Эрмозо.

По мнению обозревателей, испанки переиграли соперниц, играя в более умный футбол. Несколько раз англичанки могли бы создать по-настоящему опасные моменты, в частности, отличилась Люси Бронз, на которую возлагали немалые надежды — но реализовать их не удалось.

Немало претензий возникло у побежденных и к судейству, особенно во втором тайме.

Несмотря на 13 (!) минут добавленного времени во втором тайме, отыграться англичанки так и не смогли.

Ispanijos futbolininkės, Luisas Rubialesas už jų

По мнению Рэйчел Браун-Финнис, бывшего вратаря сборной Англии, англичанки всю игру брали скорее надеждой, чем качеством и точностью.

Испания добилась в женском футболе за последние два года феноменальных успехов. Испанки — чемпионки мира среди девушек до 17 лет, чемпионки мира среди девушек до 20 лет, чемпионки мира среди женщин старшего возраста.

А теперь еще и просто чемпионки мира.

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