Испания одержала волевую победу над Францией и стала первым финалистом ЕВРО

До игры

Все успехи „трехцветных“ за последнее десятилетие связаны с тренером Дидье Дешамом. Он принял сборную летом 2012 года и вернул ее в лидеры мирового футбола.

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте возглавил „Ла роху“ в 2022 году. Под его руководством команда уверенно выиграла отбор на ЕВРО и теперь претендует на золото.

На пути к полуфиналу Испания выиграла все пять матчей, чего не удалось ни одному другому участнику турнира. Команда лидирует по забитым мячам (11), ударам (102) и возвратам владения (230). Это наглядно показывает, как здорово играют испанцы в защите и нападении. Однако в 1/2 финала состав „Ла рохи“ будет не оптимальным: из-за дисквалификации пропустят игру защитники Карвахаль и ле Норман - первый был удален в четвертьфинале против Германии, а второй по ходу турнира перебрал желтых карточек (2).