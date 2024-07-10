Испания одержала волевую победу над Францией и стала первым финалистом ЕВРО

До игры
Все успехи „трехцветных“ за последнее десятилетие связаны с тренером Дидье Дешамом. Он принял сборную летом 2012 года и вернул ее в лидеры мирового футбола.
Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте возглавил „Ла роху“ в 2022 году. Под его руководством команда уверенно выиграла отбор на ЕВРО и теперь претендует на золото.
На пути к полуфиналу Испания выиграла все пять матчей, чего не удалось ни одному другому участнику турнира. Команда лидирует по забитым мячам (11), ударам (102) и возвратам владения (230). Это наглядно показывает, как здорово играют испанцы в защите и нападении. Однако в 1/2 финала состав „Ла рохи“ будет не оптимальным: из-за дисквалификации пропустят игру защитники Карвахаль и ле Норман - первый был удален в четвертьфинале против Германии, а второй по ходу турнира перебрал желтых карточек (2).
Если оборона Испании в данный момент ослаблена, то у Франции - потерь нет. „Трехцветные“ на этом турнире отличную игру демонстрируют именно в защите, сохранив свои ворота на замке в четырех матчах из пяти (единственный гол пропустили от поляка Левандовски с пенальти).
Полуфиналисты имеют серии из восьми матчей без поражений. При этом победная серия Испании составляет 7 матчей, а Франция из четырех последних игр в основное время выиграла лишь одну (при двух ничьих и победе в серии пенальти). В последний раз команды проигрывали в марте этого года в товарищеских встречах: испанцы уступили Колумбии (0:1), французы - Германии (0:2).
Испания - трехкратный чемпион Европы, два последних титула брала в 2008-м и 2012-м, а между ними выиграла золото чемпионата мира.
Три года назад Испания уже играла в полуфинале ЕВРО (по пенальти уступила Италии). Кстати, без учета серий пенальти последний раз Испания проигрывала на ЕВРО 8 лет назад, в 1/8 финала от Италии (0:2). С тех пор - серия из 11 матчей без поражений.
„Трехцветные“ - двукратные чемпионы Европы (последний титул - в 2000-м), и теперь мечтают о четвертом финале на крупном турнире за восемь лет. В 2018-м они стали чемпионами мира, в 2022-м - вице-чемпионами. На домашнем ЕВРО-2016 в решающем матче проиграли Португалии (0:1), и только на предыдущем ЕВРО вылетели рано (поражение по пенальти от Швейцарии в 1/8 финала). Франция тоже имеет солидную беспроигрышную серию на ЕВРО (без учета серий пенальти) из 9 матчей.
Ранее между собой в финальных турнирах чемпионата Европы встречались 4 раза. В 1984-м в финале Франция победила в Париже со счетом 2:0. В 1996-м в Англии на групповом этапе была ничья (1:1). В 2000-м в 1/4 финала французы взяли верх - 2:1. А в 2012-м также в четвертьфинале сильнее были уже испанцы - 2:0.
Однажды команды соперничали и на чемпионате мира: в 2006-м в Германии сборная Франции прошла испанцев в 1/8 финала (3:1). В последний раз сходились на поле в октябре 2021 года - в финале Лиги Наций. Французы взяли верх (2:1).
Ход матча
Команды на поле вывели Мората и Мбаппе (играл без защитной маски). Интересно, что на этом турнире оба нападающих подверглись критике: от них ждут гораздо большего в созидании.
Первый тайм получился интресным и событийным, а главное - с забитыми голами. Спокойное начало нарушили испанцы. На 3-й минуте Руис получил пас сбоку от вратарской и навесил - мяч перелетел Морату. На 5-й минуте Испания имела у второй опасный момент. Ямаль навесил справа к дальней штанге, Фабиан Руис выиграл воздух, но пробил выше.
Зато Франция в похожей ситуации выжала максимум. Мбаппе придержал мяч на левом краю штрафной и мягко забросил в штрафную - Коло-Муани с пяти метров головой вколотил в сетку - 1:0 на 9-й минуте!
Команда Дидье Дешама не только открыла счет, но и впервые за весь турнир (в шестом матче!) сама забила гол с игры. До этого французы забили 3 гола без учета послематчевых пенальти – два из них были автоголами, еще один мяч был забит с 11-метрового.
На 14-й минуте словенский судья Славко Винчич впервые достал желтую карточку: 38-летний Навас, не давая сопернику развить быструю атаку, в 27 метрах от ворот в грубом подкате влетел в ногу Рабьо. Полузащитник после оказания помощи продолжил игру, а исполнявший штрафной Мбаппе пробил в „стенку“. Стоит отметить, что защитник „Севильи“ Хесус Навас стал самым возрастным полуфиналистом в истории чемпионатов Европы. Испанец на три дня обошел предыдущий рекорд – экс-вратарь сборной Германии сыграл в полуфинале ЕВРО-2008 с Турцией (3:2) в возрасте 38 лет и 228 дней.
Зато Франция в похожей ситуации выжала максимум. Мбаппе придержал мяч на левом краю штрафной и мягко забросил в штрафную - Коло-Муани с пяти метров головой вколотил в сетку - 1:0 на 9-й минуте!
Команда Дидье Дешама не только открыла счет, но и впервые за весь турнир (в шестом матче!) сама забила гол с игры. До этого французы забили 3 гола без учета послематчевых пенальти – два из них были автоголами, еще один мяч был забит с 11-метрового.
На 14-й минуте словенский судья Славко Винчич впервые достал желтую карточку: 38-летний Навас, не давая сопернику развить быструю атаку, в 27 метрах от ворот в грубом подкате влетел в ногу Рабьо. Полузащитник после оказания помощи продолжил игру, а исполнявший штрафной Мбаппе пробил в „стенку“. Стоит отметить, что защитник „Севильи“ Хесус Навас стал самым возрастным полуфиналистом в истории чемпионатов Европы. Испанец на три дня обошел предыдущий рекорд – экс-вратарь сборной Германии сыграл в полуфинале ЕВРО-2008 с Турцией (3:2) в возрасте 38 лет и 228 дней.
На 31-й минуте испанцы соорудили еще один неплохой момент. Уильямс по центру втиснулся в штрафную и пяткой откатил Морате: центрфорвард не сумел продраться сквозь нескольких защитников. А вскоре после удара Руиса и рикошета от Тчуамени мяч едва не влетел в угол ворот Меньяна.
Едва начался второй тайм, как Испания едва не поймала соперника на контратаке. Последовал заброс со своей половины поля на ход Уильямсу, тот опередил защитника, но выбежавший далеко из ворот Меньян в подкате перехватил мяч. В следующей атаке Кукурелья слева простреливал в штрафную - Морату опередил защитник французов.
На 58-й минуте в игре возникла небольшая пауза: на поле выбежал болельщик. Сразу трое стюардов с разных сторон бросились ловить нарушителя, и быстро его догнали.
Французы пытались прорваться к чужим воротам через фланги. Слева обострял Мбаппе, справа - Кунде и Дембеле. На 56-й минуте Мбаппе вошел в штрафную и пробил низом - Симон верно выбрал позицию и без суеты остановил мяч. А на 60-й минуте Дембеле вместо прострела пробил по воротам - Симон успел выбросить левую руку и остановить полет мяча в сетку!
В середине тайма Дешам решился сразу на тройную замену: для усиления давления вышли Гризманн, Камавинга и Барколя. И на 62-й минуте команда упустила шанс сравнять счет. После подачи углового мяч прилетел точно на голову Упамекано: мяч высоко отскочил от газона и полетел мимо створа.
В эти минуты испанцы контролем мяча в основном сбивали темп: впереди же игра у команды расклеилась ни позиционно, ни в контратаках. При этом в обороне команда трудилась с полной нагрузкой. На 75-й минуте игроки „Ла рохи“ не сумели вынести мяч из штрафной и Эрнандесу предоставился шанс - удару с 15-ти метров не хватило точности.
На 80-й минуте, наконец, напомнил о себе Ямаль. Сместился справа к центру и пробил издали над перекладиной. Через несколько минут на другой половине поля довольно опасно бил Мбаппе - и тоже выше ворот.
В концовке матча испанцы в ожидании финального свистка грамотно „убивали“ время. Французам даже не удался навал: за исключением удара головой Гризманна (выше рамки) вспомнить больше не чего.
Победная серия испанцев на этом турнире теперь составляет 6 матчей - рекорд. С учетом предыдущих ЕВРО и без учета послематчевых серий пенальти беспроигрышная серия команды достигла 12 матчей (длится с ЕВРО-2016).
Сборная Испании впервые с 2012 года вышла в финал ЕВРО - тогда она выиграла турнир, разгромив Италию (4:0). Всего для испанцев это будет пятый финал в истории ЧЕ.
В решающем матче ЕВРО-2024 команда Де ла Фуэнте сыграет с победителем пары Англия - Нидерланды (10 июля). Финал состоится 14 июля.
Сборная Франции впервые проиграла на ЕВРО-2024 и вновь не сумела стать чемпионом. Беспроигрышная серия составила 5 матчей, без учета серий пенальти - 9 матчей.
За 12 лет при Дидье Дешаме „трехцветные“ взяли всего один трофей на крупных турнирах - чемпионат мира-2018 в России.
1/2 финала
Испания - Франция (2:1)
Голы: Ямаль 21, Ольмо 25 - Коло-Муани 9.
Испания: Унаи Симон, Навас (Вивиан, 58), Начо, Лапорт, Кукурелья, Фабиан Руис, Родри, Ольмо (Мерино, 76), Уильямс (Субименди, 90), Ямаль (Ферран Торрес, 90), Мората (Ойарсабаль, 76).
Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте (Гризманн, 62), Рабьо (Камавинга, 62), Тчуамени, Дембеле (Жиру, 79), Мбаппе, Коло-Муани (Барколя, 63).
Предупреждения: Навас (14), Тчуамени (60), Камавинга (89), Ямаль (90+1).
Судья: Славко Винчич (Словения).
9 июля. Мюнхен. Allianz Arena.
Владение мячом: 59% - 41%
Удары (в створ): 6 (2) - 9 (3)
Угловые: 4-6
Фолы: 9-13
Передачи (точные): 526 (464) - 377 (320)