Испания обыграла Италию и стала первой в группе, в матче Англия - Дания - ничья

Испания и Италия играют между собой на пятом подряд чемпионате Европы. Италия была сильнее на двух последних турнирах, одержав победы в серии пенальти в полуфинале ЕВРО-2020 и в 1/8 финала на ЕВРО-2016. А Испания взяла верх над „Адзурри“ в четвертьфинале ЕВРО-2008 – также пенальти – перед тем, как четыре года спустя одержать рекордную победу со счетом 4:0 в финале и стать первой командой, сохранившей за собой титул чемпиона Европы.
В первом туре Испания разобралась с Хорватией (3:0). Все голы были забиты в первом тайме, а их авторами стали Мората, Луис и Карвахаль. Италия же защиту титула начала с натужной победы над Албанией - 2:1. Пропустив уже на 23-й секунде от Байрами, „Адзурра“ к 17-й минуте не только отыгралась, но и вышла вперед (Бастони и Барелла).
Матч в Гельзенкирхене начался с того, что испанцы завладели мячом и территорией. Моменты у ворот Доннаруммы стали возникать регулярно. На 3-й минуте Доннарумма перевел мяч через перекладину после удара Педри головой. Вскоре Мората сделал кросс к вратарской - удару Нико Уильямса со второго этажа чуть не хватило точности. Затем Ямаль продемонстрировал дриблинг и снабдил передачей Моратй и пробил из-под защитника с острого угла - вратарь итальянцев снова был надежен. Следующие несколько минут Испания провела еще парочку острых атак, каждая из которых завершалась ударом.
Весь первый тайм итальянцам приходилось думать только об обороне, зато на ленточке хорош был Доннарумма. А вот впереди у команды Лучано Спаллетти толком не клеилось: с трудом удавалось зацепиться за мяч, как следствие - лишь один удар в сторону чужих ворот.
Во втором тайме испанцы продолжили контролировать события на поле, игра прочно перешла на половину поля итальянцев. На 51-й минуте Кукурелья от лицевой линии нашел в центре ворот Педри, но тот умудрился промахнуться. Но оборона Италии не была образцом надежности и сама помогла сопернику с голом. Уильямс прострелил слева, Мората головой продлил дальше и от защитника Калафьори мяч оказался в сетке - 1:0 в пользу „фурии“.
Италии повезло, что на этом отрезке игры она не пропустила больше. После удара Ле Нормана мяч из пустых ворот вынес Камбьязо, Ямаль едва не поразил „девятку“, а Нико Уильямс слева дальним ударом попал в крестовину.
В концовке матча итальянцы раскрылись и соперник мог их поймать на контратаке. Дважды из убойной позиции пробивал Перес, но в обоих случаях проигрывал дуэль Доннарумме.
Сборная Испания победила 1:0 и взяла у Италии реванш за поражение в полуфинале ЕВРО-2020. С шестью очками Испания не только досрочно вышла в 1/8 финала, но и сделала это с первого места в группе В.
У Италии осталось 3 очка и вопрос о выходе в следующий раунд отложен на последний тур. У Хорватии и Албании - по одному очку.
В третьем туре (24 июня) Италии играть против Хорватии, а Испании - против Албании.
...Дания и Англия соперничали между собой в полуфинале ЕВРО-2021. Тогда основное время завершилось вничью (1:1), а в дополнительное Кейн не реализовал пенальти, но был первым на добивании и принес „львам“ путевку в финал.
На ЕВРО-2024 встреча команд состоялась во втором туре. Англичане стартовали с 1:0 над Сербией, а Дания поделила очки со Словенией (1:1).
Матч во Франкфурте начался с позиционных атак. За весь первый тайм команда Гарета Саутгейта соорудила лишь два неплохих момента, и один из них реализовала. Голевая атака англичан началась с того, что Уокер „украл“ мяч у зазевавшегося Кристиансена, влетел в штрафную и с рикошетами прострелил к вратарской, где Кейн с пяти метров четко поставил точку - 1:0 на 18-й минуте.
Теперь у капитана англичан в этом сезоне - 50 голов в 54 играх. 44 мяча в 45 матчах нападающий забил за мюнхенскую „Баварию“, а еще 6 голов в 9 матчах – за национальную команду.
Харри Кейн стал третьим англичанином, забившим на четырех крупных турнирах (ЕВРО и ЧМ), после Майкла Оуэна и Уэйна Руни. При этом он стал первым англичанином в истории, забившим 5+ голов и на ЕВРО, и на чемпионатах мира.
Поведя в счете, Англия организованно отошла назад, предоставив скандинавам территорию и возможность напрягать оборону соперника рывками, прострелами и навесами. Если против Сербии у вице-чемпионов Европы-2021 откровенная игра „вторым номером“ прокатила, то с Данией такой номер не прошел. Счет сравнялся на 34-й минуте. Юлманд нанес классный удар с 28-ми метров - мяч рикошетом от штанги влетел в сетку, 1:1 после первого тайма.
Со второго тайма англичане постарались добавить в созидании. Одним из самых активных был Фоден. Полузащитник „МанСити“ в первом тайме дважды примерялся к чужим воротам, а на 55-й минуте его удар с левой пришелся в штангу.
На 69-й минуте Саутгейт решил освежить линию атаки, одновременно убрав с поля Кейна, Фодена и Сака: вместо звездого трио вышли Уоткинс, Эзе и Боуэн. Остроты впереди „львам“ этот шаг не добавил. Датчане между тем периодически проверяли Пикфорда выстрелами издали - кипер был надежен. Матч завершился логичной ничьей 1:1.
У Англии теперь 4 очка, у Дании и Словении - по 2, у Сербии - 1. В последнем туре (25 июня) сыграют: Англия - Словения и Дания - Сербия. Для выхода в плей-офф англичанам хватит ничьей, тогда как другим командам лучше брать 3 очка.
Группа В
Испания - Италия 1:0 (0:0)
Гол: Калафьори 55 (в свои ворота).
Испания: Унаи Симон, Карвахаль, Лапорт, Ле Норман, Кукурелья, Фабиан Руис (Мерино, 90), Родри, Педри (Алекс Баэна, 71), Уильямс (Перес, 78), Ямаль (Ферран Торрес, 71), Мората (Ойарсабаль, 78).
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Димарко, Жоржиньо (Кристанте, 46), Барелла, Фраттези (Камбьязо, 46), Пеллегрини (Распадори, 82), Кьеза (Дзакканьи, 64), Скамакка (Ретеги, 64).
Предупреждения: Доннарумма (15), Родри (45+2), Кристанте (46), Ле Норман (69), Карвахаль (90+5).
Судья: Славко Винчич (Словения).
20 июня. Гельзенкирхен. Veltins Arena . 49 528 зрителей.
Владение: 57% - 43%
Удары: 21 (9) - 4 (1)
Угловые: 5-2
Фолы: 16-14
Передачи (точные): 671 (591) - 487 (420)
Группа С
Дания – Англия 1:1 (1:1)
Голы: Юлманд 34 - Кейн 18.
Дания: Шмейхель, Мэле, Вестергор, Кристенсен, Андерсен, Кристиансен (Ба, 57), Эриксен (Ольсен, 82), Хейбьерг, Юлманд (Нергор, 82), Винд (Дамсгор, 57), Хейлунд (Поульсен, 67).
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Александер-Арнолд (Галлахер, 54), Райс, Фоден (Боуэн, 69), Беллингем, Сака (Эзе, 69), Кейн (Уоткинс, 70).
Предупреждения: Вестергор (27), Галлахер (61), Мэле (73), Нергор (87).
Судья: Артур Соарес Диас (Португалия).
20 июня. Франкфурт-на-Майне. Deutsche Bank Park . 46177 зрителей.
Владение: 46% - 54%
Удары: 16 (7) - 11 (4)
Угловые: 4-2
Фолы: 13-5
Передачи (точные): 576 (507) - 592 (509)