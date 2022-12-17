Матч закончился со счётом 2:1, все голы были забиты в первом тайме. У хорватов забили защитник "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиол и полузащитник загребского "Динамо" Мислав Оршич, у Марокко — защитник французского "Бреста" Ашраф Дари.
В 2018 году на чемпионате в России Хорватия заняла второе место, проиграв команде Франции. Результаты 2018 и 2022 года — высшие в 32-летней истории сборной.
Финал турнира запланирован на 19 декабря. В нём действующий чемпион мира Франция встретится со сборной Аргентины.
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