Главное на Олимпиаде в Париже за выходные: возвращение Байлз, первый триумф французов и слишком грязная Сена

Франция радуется победе регбистов

В первый день соревнований хозяева Олимпиады завоевали свое первое золото в мужском регби-7: они победили прежних олимпийский чемпионов, сборную Фиджи, со счетом 28-7.

Свидетелями триумфа стали 70 тысяч зрителей на заполненном до отказа стадионе, среди которых был президент Франции Эммануэль Макрон.

Этот матч стал первым поражением фиджийцев на Олимпиаде, после того, как регби-7 был внесен в олимпийскую программу: они завоевали золото в Рио-де-Жанейро и в 2016 году, и на прошлых играх в Токио.