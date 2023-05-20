В СМИ стала появляться информация о том, что Ясикявичюс покинет пост тренера Barcelonа, если команда не выиграет финал четырех Евролиги. В пятницу команда в третий раз подряд срезалась в финале.

"Шарас может уехать, есть такой вариант. Но пока мы не говорили с другими тренерами. Будем говорить и все оценивать в конце сезона.

Как сказал сам Шарас, говорить о его будущем сейчас неподходящее время. Сейчас мы живем эмоциями, мы обозлены, но нам надо дождаться окончания сезона. Шарас должен разбудить команду и одержать победу на чемпионате в Испании", - сказал Наварро.

В Каунасе Наварро извинился перед болельщиками за то, что команда не оправдала их ожидания.