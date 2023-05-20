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Испанские журналисты в Каунасе добились интервью с главой Barcelonа Карлосом Наварро, который, нехотя, ответил о судьбе тренера команды Шарунаса Ясикявичюса.
Šarūnas Jasikevičius
Šarūnas Jasikevičius
© DELFI / Josvydas Elinskas

В СМИ стала появляться информация о том, что Ясикявичюс покинет пост тренера Barcelonа, если команда не выиграет финал четырех Евролиги. В пятницу команда в третий раз подряд срезалась в финале.

"Шарас может уехать, есть такой вариант. Но пока мы не говорили с другими тренерами. Будем говорить и все оценивать в конце сезона.

Как сказал сам Шарас, говорить о его будущем сейчас неподходящее время. Сейчас мы живем эмоциями, мы обозлены, но нам надо дождаться окончания сезона. Шарас должен разбудить команду и одержать победу на чемпионате в Испании", - сказал Наварро.

В Каунасе Наварро извинился перед болельщиками за то, что команда не оправдала их ожидания.

Po Kaune patirto fiasko Ispanijos žurnalistai prispaudė Juaną Carlosą Navarro prie sienos (M. Bendiko nuotr.)
Po Kaune patirto fiasko Ispanijos žurnalistai prispaudė Juaną Carlosą Navarro prie sienos (M. Bendiko nuotr.)

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