Германия впервые за 70 лет обыграла Венгрию и первой вышла в 1/8 финала

Это второй гол Мусиалы на ЕВРО-2024 - он вышел в единоличные лидеры в бомбардирской гонке. В концовке первого тайма полузащитник мог оформить дубль, но попал в сетку с внешней стороны.

Матч в Штутгарте сразу пошел под диктовку хозяев. Венгры окопались на своей половине поля, и немцы неспешно принялись расшатывать массированную оборону соперника. Гол „бундестим“ вытекал из логики событий на поле, но получился спорным: венгры в собственной штрафной действовали настолько нерасторопно, что Гюндоган увел мяч у упавшего после единоборства Орбана и вратаря Гулачи и нашел свободного Мусиалу - 1:0 на 21-й минуте.

Бундестим играла в футбол ках необычных для себя цветов - сиреневого, с переливом от розового до фиолетового.

В начале второго тайма Венгрия провела пару неплохих атак, но ничего не выжала. Германия же не упустила случая удвоить перевес. Двухходовой в штрафной они поставили в тупик оборону венгров, Миттельштедт прострелил в центр, а капитан Гюндоган покатил в дальний угол. 2:0 - и вопрос о победителе окончательно снят.

За первый тайм Венгрия серьезно угрожала воротам Нойера только дважды, оба раза - после штрафных с левого фланга. В первом случае Собослаи поверх „стенки“ закрутил в ближнюю „девятку“ - Нойер в отчаянном броске дотянулся до мяча и уже лежа ногой прервал прострел вдоль ворот. Во втором эпизоде Нойер вновь потащил со штрафного, Шаллаи добил в сетку, но Варга забрался в офсайд, что сразу и зафиксировал помощник судьи.

Мануэль Нойер сравнялся по количеству матчей в финальной части чемпионатов Европы среди вратарей с экс-голкипером сборной Италии Джанлуиджи Буффоном - по 17 игр. В следующей игре Нойер может стать единоличным рекордсменом чемпионатов Европы.

По итогам матча хавбек немецкой сборной и „Реала“ Тони Кроос сделал 124 точные передачи. Это второй результат в истории Евро в 90-минутном матче. Больше только у Хави – хавбек сборной Испании сделал 127 точных передач в матче против Ирландии в 2012 году. При этом Кроос сделал 56 передач вперед, в то время как у Хави – 20 таких пасов.