Германия впервые за 70 лет обыграла Венгрию и первой вышла в 1/8 финала

Хозяева первенства убедительно провели матч открытия турнира (5:1 против Шотландии), тогда как Венгрия проиграла Швейцарии (1:3).
Бундестим играла в футболках необычных для себя цветов - сиреневого, с переливом от розового до фиолетового.
Матч в Штутгарте сразу пошел под диктовку хозяев. Венгры окопались на своей половине поля, и немцы неспешно принялись расшатывать массированную оборону соперника. Гол „бундестим“ вытекал из логики событий на поле, но получился спорным: венгры в собственной штрафной действовали настолько нерасторопно, что Гюндоган увел мяч у упавшего после единоборства Орбана и вратаря Гулачи и нашел свободного Мусиалу - 1:0 на 21-й минуте.
Это второй гол Мусиалы на ЕВРО-2024 - он вышел в единоличные лидеры в бомбардирской гонке. В концовке первого тайма полузащитник мог оформить дубль, но попал в сетку с внешней стороны.
За первый тайм Венгрия серьезно угрожала воротам Нойера только дважды, оба раза - после штрафных с левого фланга. В первом случае Собослаи поверх „стенки“ закрутил в ближнюю „девятку“ - Нойер в отчаянном броске дотянулся до мяча и уже лежа ногой прервал прострел вдоль ворот. Во втором эпизоде Нойер вновь потащил со штрафного, Шаллаи добил в сетку, но Варга забрался в офсайд, что сразу и зафиксировал помощник судьи.
В начале второго тайма Венгрия провела пару неплохих атак, но ничего не выжала. Германия же не упустила случая удвоить перевес. Двухходовой в штрафной они поставили в тупик оборону венгров, Миттельштедт прострелил в центр, а капитан Гюндоган покатил в дальний угол. 2:0 - и вопрос о победителе окончательно снят.
Мануэль Нойер сравнялся по количеству матчей в финальной части чемпионатов Европы среди вратарей с экс-голкипером сборной Италии Джанлуиджи Буффоном - по 17 игр. В следующей игре Нойер может стать единоличным рекордсменом чемпионатов Европы.
По итогам матча хавбек немецкой сборной и „Реала“ Тони Кроос сделал 124 точные передачи. Это второй результат в истории Евро в 90-минутном матче. Больше только у Хави – хавбек сборной Испании сделал 127 точных передач в матче против Ирландии в 2012 году. При этом Кроос сделал 56 передач вперед, в то время как у Хави – 20 таких пасов.
Сборная Германии вышла из группы на пятом чемпионате Европы подряд – последний раз немцам не удалось попасть в плей-офф на Евро-2004. В 2008-м Германия стала второй, в 2012-м и 2016-м доходила до 1/2 финала, а на прошлом Евро вылетела в 1/8 финала.
Германия впервые за 70 лет обыграла Венгрию в официальном матче. На чемпионате мира-1954 венгры разгромили команду ФРГ со счетом 8:3, но в финале немцы взяли реванш (3:2). С тех пор ФРГ/Германии не могла победить соперника в официальных турнирах. На ЕВРО-2020 на групповом этапе была ничья (2:2), а в 2022-м в Лиге Наций - ничья (1:1) и гостевая победа Венгрии (1:0).
Германия под руководством 36-летнего Юлиана Нагельсманна набрала 6 очков в двух матчах и за тур до конца обеспечила себе выход в плей-офф.
Швейцария начала выступление в Германии с убедительных 3:1 над Венгрией и в случае второй победы досрочно выходила в плей-офф. А вот Шотландия стартовый поединок провалила (1:5 от Германии). Помимо поражения шотландцы потеряли защитника Портеуса, удаленного на 44-й минуте игры с немцами.
В матче в Кельне было много борьбы и движения, но маловато осмысленных действий и острых атак. До перерыва команды обменялись голами, причем оба случились после грубых просчетом со стороны обороняющихся. На 13-й минуте антигероем стал Шер. Быстрая атака Шотландии завершилась ударом Мактоминея со средней дистанции, мяч шел прямо в перчатки к Зоммеру, когда Шер вдруг „зарядил“ по собственным воротам.
Автогол Шера - пятый по счету на ЕВРО-2024. Также стоит отметить, что Шотландия на турнире забила дважды, и оба раза - соперники забивали в свои ворота. В первом туре в матче Шотландия - Германия автором автогола стал немец Рюдигер.
В середине тайма настал черед ошибиться уже шотландцам. Ралстон не расчетливо отдал назад, на мяч набежал Шакири и в касание шикарным ударом поразил „девятку“ - 1:1!
Полузащитник Джердан Шакири, представляющий „Чикаго Файр“ из МЛС забивает на каждом из 6 последних чемпионатов мира и Европы – начиная с 2014 года. Швейцарец является единственным игроком с таким уникальным достижением.
В целом Швейцария смотрелась интереснее в атаке, и вскоре едва не вышла вперед. Выбежавший из-за спин защитников Ндойе переправил мяч в ворота, но в момент передачи оказался в положении вне игры. Уже во втором тайме Ндойе принял мяч впереди, укрыл его корпусом и пробил в угол: Ганн своевременно вышел и едва уловимым касанием спас команду. А позже Варгас сместился слева в центр и выцеливал в дальний угол - немного неточно.
Шотландия ответила своим супер-моментом на 68-й минуте. Робертсон подал, Хэнли нырнул вперед и пробил головой - Зоммера выручила штанга. На 82-й минуте Эмболо в одиночку убежал от центра поля и перекинул Ганна, но гол был отменен из-за офсайда швейцарского нападающего.
Концовку матча соперники провели на встречных курсах. Ближе к голу были альпийцы, но счет так и не изменился - ничья 1:1.
Швейцария набрала 4 очка и по-прежнему занимает второе место в группе А. Команда еще не гарантировала попадание в 1/8 финала, но близка к этому. Шотландия заработала первое очко и поднялась на третью строку, а Венгрия опустилась на последнюю.
В третьем туре (23 июня) Германии играть со Швейцарией, а Венгрии - с Шотландией.
Группа А
Германия - Венгрия 2:0 (1:0)
Голы: Мусиала 22, Гюндоган 67.
Германия: Нойер, Рюдигер, Та, Миттельштедт, Кроос, Гюндоган (Ундав, 84), Андрих (Джан, 72), Виртц (Сане, 58), Киммих, Хавертц (Фюллькруг, 58), Мусиала (Фюрих, 72).
Венгрия: Гулачи, Болла (Адам, 75), Фиола, Орбан, Дардаи, Керкез (Надь, 75), Шаллаи (Чобот, 87), Надь (Кляйнхайслер, 64), Собослаи, Шафер, Варга (Газдаг, 87).
Предупреждения: Варга (23), Рюдигер (27), Миттельштедт (89), Чобот (90+3).
Судья: Данни Маккели (Нидерланды)
19 июня. Штутгарт. MHPArena. 54 000 зрителей.
Владение: 64% - 36%
Удары (в створ): 19 (6) - 11 (3)
Угловые: 11 - 7
Фолы: 12 - 10
Передачи (точные): 776 (709) - 326 (284)
Голы: Шер 13 (в свои ворота) - Шакири 26.
Шотландия: Ганн, Ралстон, Хэнли, Тирни (Маккенна, 61), Хендри, Робертсон, Макгрегор, Мактоминей, Гилмор (Маклин, 79), Макгинн (Кристи, 90), Адамс (Шенкленд, 90).
Швейцария: Зоммер, Видмер (Стергиу, 86), Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер, Шакири (Эмболо, 60), Джака, Фройлер (Сьерро, 75), Варгас (Ридер, 75), Ндойе (Амдуни, 86).
Предупреждения: Родригес (31), Мактоминей (51), Маккенна (68), Макгинн (71), Сьерро (86).
Судья: Иван Кружльяк (Словакия).
19 июня. Кельн. RheinEnergieStadion.
Владение: 45% - 55%
Удары (в створ): 10 (2) - 11 (4)
Угловые: 5-8
Фолы: 11-11
Передачи (точные): 412 (320) - 458 (377).