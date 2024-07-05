Германия проиграла Испании в четвертьфинале Евро-2024

В первой половине этой нервной и местами грубой встречи, не принесшей результата ни одной из команд, испанцы чаще били по воротам, а немцы - по ногам. Так, уже на 6-й минуте матча один из лидеров бундестим Тони Кроос жестко отыграл эпизод против атакующего полузащитника испанцев Педри, вследствие чего состоялась его вынужденная замена. Кроос при этом не получил даже предупреждения, но эта участь настигла его уже во втором тайме.