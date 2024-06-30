Германия победила Данию в 1/8 финала ЕВРО. Матч прерывался из-за грозы

Хозяева турнира грозно выглядели в группе А, где уверенно обыграли Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0), но первое место им принес лишь Никлас Фюллькруг, сравнявший счет в матче со Швейцарией (1:1) уже в компенсированное время. На групповом этапе блестяще проявили себя Джамал Мусиала, Тони Кроос и Флориан Вирц.

У Дании тоже были все шансы на успех. Она проявила несгибаемый характер и не проиграла ни в одном матче группового этапа, завершив их все вничью (по 1:1 против Словении и Англии и 0:0 - против Сербии). Кристиан Эриксен был привычно великолепен, а Йонас Винн и Расмус Хейлунн показали, что способны создать проблемы обороне любой сборной.