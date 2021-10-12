Сборная Германии вечером в понедельник, 11 октября, обыграла команду Северной Македонии в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Счет в поединке в Скопье на 50-минуте открыл полузащитник немцев Кай Хаверц. Нападающий бундестим Тимо Вернер увеличил отрыв сборной, отправив мячи в сетку соперника на 70-й и 73-й минутах. Исполнителем четвертого гола на 83-й минуте стал полузащитник Джамаль Мусиала.

За два тура до конца подопечные Ханса-Дитера Флика занимают первую строчку в группе J, имея в своем активе 7 побед и 21 очко. Ближайший преследователь - Румыния - отстает на 8 очков. Таким образом, сборная ФРГ обеспечила себе место на футбольном первенстве планеты раньше остальных европейских команд. Теперь бундестим ожидают матчи со сборной Лихтенштейна в Вольфсбурге 11 ноября и со сборной Армении в Ереване 14 ноября.

Матч России - Словения завершился со счетом 2:1

Между тем сборная России одержала победу над словенцами со счетом 2:1. Все голы пришлись на первый тайм, на 28-минуте мяч в ворота соперника забил Игорь Дивеев, а через четыре минуты - Георгий Джикия. Однако на 40-минуте словенец Йосип Иличич сократив отрыв.

Россияне с 19 очками вышли на первое место в группе H. Теперь их ждут матчи с Кипром 11 ноября и Хорватией 14 ноября.

Планируется, что чемпионат мира по футболу в 2022 году состоится с 21 ноября по 18 декабря. Соревнование впервые пройдет на Ближнем Востоке. Действующим чемпионом мира является Франция, победившая на ЧМ-2018 в России.