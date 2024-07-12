Футбольный вундеркинд, которого купал Месси. Кто такой Ламин Ямаль — самый молодой в истории автор гола на ЧЕ?

В день полуфинала Испания-Франция, закончившегося победой испанцев 2-1, Ямалю было 16 лет и 362 дня. Играть финал Евро за сборную своей страны он будет уже семнадцатилетним, свой день рождения футболист отметит 13 июля.

Предыдущим самым молодым игроком на чемпионате Европы был поляк Кацпер Козловски (17 лет и 246 дней), сыгравший за сборную Польши на групповом этапе против сборной Испании в 2021 году.

Ламин Ямаль (полное имя Ламин Ямаль Насрауи Эбана) в своем юном возрасте уже стал звездой „Барселоны“, сыграв за клуб 51 матч и забив семь голов.