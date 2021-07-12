Британская полиция произвела 49 задержаний, а также сообщила, что 19 правоохранителей получили травмы в результате попыток успокоить фанатов у стадиона "Уэмбли" в Лондоне, где сборная Италии победила команду Англии в борьбе за титул чемпиона Европы по футболу (Евро-2020). Соответствующая запись размещена в понедельник, 12 июля, в Twitter в Службе столичной полиции (ССП).

"Наша полицейская операция по обеспечению порядка во время финала #Euro2020 подходит к концу... В течение дня (11 июля - Ред.) мы произвели 49 задержаний за различные правонарушения", - указали в ССП.

Запускали пиротехнику, громко пели в поездах

До начала матча блюстители порядка сообщили, что большая толпа болельщиков собралась у фан-зоны на Трафальгарской площади. Они пытались проникнуть туда без билетов. Полицейские в ответ убеждали собравшихся разойтись.

Кроме того, по данным агентства Reuters, направлявшиеся на игру на стадионе "Уэмбли" запускали пиротехнику на железнодорожных станциях и громко пели в поездах.

Группа фанатов прорвалась на стадион без билетов

Примерно за два часа до старта матча некоторые фанаты прорвались на стадион без билетов. Кроме того, находившиеся по его периметру болельщики начали забрасывать территорию спортивного объекта бутылками. По свидетельству очевидцев, несколько сотрудников, отвечавших за поддержание безопасности, подверглись нападениям. В итоге допуск зрителей пришлось приостановить более чем на 20 минут, все это время у входов на "Уэмбли" восстанавливали порядок.

В матче за звание победителей чемпионата Европы по футболу (Евро-2020)сборная Италии обыграла команду Англии со счетом 3:2 по пенальти (1:1 в основное время). Итальянцы завоевали трофей Евро второй раз в истории. Впервые за долгое время судьба награды решалась в серии пенальти. Англичане прошли в финал впервые за более чем 60-летнее существование турнира. Итальянцы в решающем матче Евро играли в четвертый раз. Две предыдущие попытки одержать верх - в 2000 и 2012 годах - завершились неудачей. До этого трофей Италии удалось завоевать лишь один раз - в 1968 году.