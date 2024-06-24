ЕВРО: Германия и Швейцария сыграли вничью и вместе вышли в 1/8 финала из группы

...Во Франкфурте, где встречались Германия и Швейцария, первыми отличились немцы. На 17-й минуте защитники гостей вынесли мяч из штрафной, но недалеко: Андрих был первым на подборе и пробил в угол, мяч перед Зоммером ударился о газон и голкипер сплоховал. Однако у VAR появились сомнения в правильности гола. Бригада видео-судей обратила внимание на стык Мусиалы и Эбишера в той атаке немцев. Итальянский судья Даниэале Орсало сам сходил к монитору и определил, что немецкий полузащитник врезался в соперника и нарушил правила. В результате гол немцев был отменен.



Через 10 минут забила уже Швейцария. Двухходовка слева завершилась прострелом к вратарской, где Ндойе переправил в касание в ближний угол - 1:0. VAR проверил этот эпизод, установив, что швейцарский игрок не был в офсайде и гол забит по правилам.