ЕВРО-2024: Роналду не забил пенальти, но Португалия одолела Словению в серии 11-метровых

Португалия подходила к плей-офф не в лучшем настроении. Команда досрочно обеспечила себе первое место в группе, но прервала победную серию из 12 матчей в квалификации и финальной части ЕВРО поражением от Грузии (0:2). До этой осечки у нее были победы над Чехией (2:1) и Турцией (3:0).

Главная звезда португальцев 39-летний Криштиану Роналду впервые в карьере не забил ни одного гола на групповом этапе крупного турнира, хотя и часто бил по воротам. В матче с Грузией капитан требовал пенальти, но вместо этого судья выписал ему желтую карточку за неспортивное поведение, а в середине второго тайма он был заменен.

Словения во второй раз участвует на чемпионатах Европы, но пока не одержала ни одной победы. В 2000-м баланс был =2-1, а на нынешнем турнире - три ничьи (по 1:1 с Данией и Сербией и 0:0 с Англией), чего хватило для участия в 1/8 финала. Словенцы в своей группе набрали столько же очков, как и датчане (по 3), имели одинаковый баланс мячей (по 2-2), а оказались ниже только по большему количеству предупреждений. В итоге балканцы пролезли в плей-офф с третьего места - по разнице мячей опередили венгров (3 очка при разнице 2-5). Кстати, на двух ЕВРО серия ничьих словенцев достигла уже четырех игр.