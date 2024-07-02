ЕВРО-2024: Рикошет помог Франции обойти Бельгию в 1/8 финала

Сборная Франции групповой этап прошла без поражений (1:0 над Австрией, 0:0 с Нидерландами и 1:1 с Польшей), но в нападении смотрелась не убедительно - лишь два забитых гола, один из них - автогол австрийца, другой - с пенальти. Капитан французов Килиан Мбаппе в стартовой игре сломал нос, пропустил следующий матч, а против поляков сыграл в черной маске и реализовал пенальти.

Бельгийцы в своей группе тоже заняли второе место и имели такую же разность мячей (2-1). После 0:1 от Словакии, последовали 2:0 над Румынией и стратегическая ничья с Украиной (0:0). Вся игра строится через Кевина де Брюйне, который в каждом матче создает достаточно моментов для партнеров, однако те не оправдывают ожиданий. Особенно это касается Лукаку - фактурный форвард пока не забил ни одного гола.