ЕВРО-2024: Рикошет помог Франции обойти Бельгию в 1/8 финала

Сборная Франции групповой этап прошла без поражений (1:0 над Австрией, 0:0 с Нидерландами и 1:1 с Польшей), но в нападении смотрелась не убедительно - лишь два забитых гола, один из них - автогол австрийца, другой - с пенальти. Капитан французов Килиан Мбаппе в стартовой игре сломал нос, пропустил следующий матч, а против поляков сыграл в черной маске и реализовал пенальти.
Бельгийцы в своей группе тоже заняли второе место и имели такую же разность мячей (2-1). После 0:1 от Словакии, последовали 2:0 над Румынией и стратегическая ничья с Украиной (0:0). Вся игра строится через Кевина де Брюйне, который в каждом матче создает достаточно моментов для партнеров, однако те не оправдывают ожиданий. Особенно это касается Лукаку - фактурный форвард пока не забил ни одного гола.
Соперничество „трехцветных“ и „красных дьяволов“ длится уже 120 лет. Бельгийцы превосходят французов по личным встречам (+30=19-26), зато последние выиграли полуфинал ЧМ-2018 (1:0) и полуфинал Лиги наций (3:2) в 2021 году. В финальных стадиях чемпионатов Европы команды встречались всего один раз. В 1984-м во Франции хозяева ЧЕ разгромили бельгийцев со счетом 5:0.
Матч начался в размеренном темпе. Французы забрали мяч под свой контроль и пытались вскрыть насыщенную чужую оборону за счет многоходовых перепасовок. Бельгийцы были к этому готовы, старались выманить команду Дидье Дешама на свою территорию, чтобы провести контратаку.
Первый серьезный момент Франция создала на 14-й минуте. После углового французы развили активность слева в штрафной, откуда и последовал удар Мбаппе - мяч улетел на трибуну, а Тчуамени получил предупреждение за споры с арбитром. Через 20 минут затишья к голу был близок Тюрам: головой с центра штрафной замыкал навес справа - мяч пролетел рядом с крестовиной.
В середине тайма впереди, наконец, отметились и бельгийцы. После штрафного в исполнении Де Брюйне и рикошета Меньян успел среагировать и с линии ворот выбил мяч ногой. А позже удар Карраско пришелся в Эрнандеса: бельгийцы настаивали на пенальти, но мяч попал в прижатую к телу руку защитника.
Концовка тайма осталась за французами. Мбаппе слева прорвался в штрафную и прострелил от лицевой к линии штрафной под удар Тчуамени - над перекладиной. Нули на табло после первого тайма - логичный результат.
С начала второго тайма французы продолжили поиски путей к воротам соперника. Кастельс с трудом потащил из нижнего угла удар Тчуамени с небольшим рикошетом. Потом Тюрам откликнулся на навес Кунде, но снова не попал в створ. Далее за дело взялся Мбаппе. Его удару с 17-ти метров немного не хватило точности, а в следующем эпизоде нападающий сыграл на опережении - на дальней штанге никого не оказалось.
Бельгийская пружина распрямилась на 61-й минуте. Де Брюйне бросил в прорыв срава Карраско, тот вбежал в штрафную, но промедлил и был накрыт Эрнандесом.
Далее игра вернулась в привычное русло - позиционным атакам вице-чемпионов мира, которым не хватало точности в завершающей стадии. Довольно опасно пробивали Салиба и Мбаппе, а больше повезло вышедшему на замену Коло-Муани. Нападающий получил мяч справа около вратарской, развернулся и пробил: Вертонген пытался накрыть удар, но сделал только хуже: мяч от ноги 37-летнего защитника изменил направление полета и влетел в ближний угол - 1:0 в пользу Франции. Автогол Вертонгена - девятый мяч, забитый игроками в свои ворота на нынешнем турнире.
Франция впервые за 8 лет попала в восьмерку лучших на чемпионате ЕВРО. В 2016-м команда дошла до финала, где уступила Португалии, а на прошлом ЕВРО в 1/8 финала неожиданно споткнулась о Швейцарию (3:3, 4:5 - пен). В четвертьфинале она сыграет с победителем пары Порртугалия - Словения.
Бельгия впервые за три последних ЕВРО не сумела добраться до 1/4 финала. В 2016 году на старте плей-офф она разгромиила Венгрию (4:0), но затем оступилась против Уэльса (1:3), а в 2021-м превзошла португальцев (1:0) и проиграла будущему чемпиону - сборной Италии (1:2).
1/8 финала
Франция - Бельгия 1:0 (0:0)
Гол: Вертонген 85 (автогол).
Франция: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Эрнандес, Канте, Рабьо, Тчуамени, Гризманн, Тюрам (Коло-Муани, 62), Мбаппе.
Бельгия: Кастельс, Кастань (де Кетеларе, 88), Вертонген, Фас, Теате, Карраско (Лукебакио, 88), де Брюйне, Онана, Лукаку, Опенда (Мангаля, 63), Доку.
Предупреждения: Тчуамени (14), Гризманн (23), Рабьо (24), Вертонген (76), Мангаля (90+3).
Судья: Гленн Нюберг (Швеция).
1 июля. Дюссельдорф. Merkur Spiel-Arena. 46 810 зрителей.