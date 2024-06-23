ЕВРО-2024. Расклады во всех группах перед последним туром

Албания: победа для плей-офф и шансов на третье место. При поражении итальянцев выйдут со второго места, если Хорватия не отыграет два мяча разницы. При ничьей Италии останутся третьими с высоким шансом пройти по квоте через лучшие третьи места.

Хорватия: победа для плей-офф и шансов на третье место. Если албанцы потеряют очки, хорваты выйдут со второго места. Если Албания тоже выиграет, важна будет разница мячей, после второго тура у албанцев +2 при сравнении. Если хорваты отыграют ровно два гола, понадобится считать дисциплинарные очки за желтые и красные карточки. При равенстве и там преимущество будет у Албании: она выше в квалификационном рейтинге как победитель группы.