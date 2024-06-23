2024.06.23 13:19

ЕВРО-2024. Расклады во всех группах перед последним туром

 
ЕВРО-2024
ЕВРО-2024
ФОТО: Matthias Schrader | Reuters / Scanpix

На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу на групповом этапе прошли два тура. Пока только три команды (Германия, Испания и Португалия) гарантировали себе выход в плей-офф и только одна (Польша) досрочно не выйдет из группы. Ниже предлагаем турнирные расклады перед последним туром.

На ЕВРо-2024 выступают 24 команды. По итогам группового этапа в плей-офф (1/8 финала) выходят 16 участников и только восемь завершают выступления.

В 1/8 финала выходят по две лучшие команды шести групп, а также 4 из 6 занявших третьи места.

Лучшие команды, занявшие третьи места определяются так: 1 - количество очков; 2 - разница мячей; 3 - забитые мячи; 4 - победы; 5 - наименьшее количество очков фэйр-плей (1 очко за желтую карточку, 3 очка за красную карточку); 6 - позиция команды в общем рейтинге отборочного турнира.

Перед последним туром известно, что Испания и Португалия гарантировали себе первые места в группах, а Германия - выход в плей-офф. На оставшиеся 13 мест в 1/8 финала претендуют 20 команд - все, за исключением Польши.

Матчи третьего тура пройдут с 23 по 26 июня.

Расклады в группах перед последним туром

Главные критерии при равенстве очков в группах у двух или более команд: 1 - очки в личных матчах; 2 - разница в личных матчах; 3 - забитые мячи в личных матчах; 4 - наибольшая разница мячей во всех матчах группы; 5 - количество забитых мячей в группе.

Группа А

1. ГЕРМАНИЯ 2 2-0-0 7-1 6

2. Швейцария 2 1-1-0 4-2 4

3. Шотландия 2 0-1-1 2-6 1

4. Венгрия 2 0-0-2 1-5 0

Третий тур (23 июня): Швейцария – Германия, Венгрия – Шотландия.

Германия: хватит ничьей для первого места. При поражении закончат вторыми.

Швейцария: ничья для плей-офф, победа для первого места. Если проиграют, точно попадут в 1/8 финала только при непобеде Шотландии. Если швейцарцы проиграют, а шотландцы выиграют, понадобится считать разницу мячей. В любом случае с четырьмя очками, очень вероятно, пройдут и по рейтингу третьих мест.

Шотландия: своя победа при поражении Швейцарии для плей-офф. Важна будет разница, нужно отыгрывать шесть мячей – тогда нужно будет считать дисциплинарные очки за желтые/красные карточки. По рейтингу квалификации, это последний дополнительный показатель, шотландцы выше. Если они наберут 4 очка, с большой вероятностью пройдут как одна из лучших команд с третьих мест.

Венгрия: победа с большой разницей. Только тогда реально смогут претендовать на топ-4 среди третьих мест, при трех очках с глубоко минусовой разницей шансов будет мало.

Группа В

1. ИСПАНИЯ 2 2-0-0 4-0 6

2. Италия 2 1-0-1 2-2 3

3. Албания 2 0-1-1 3-4 1

4. Хорватия 2 0-1-1 2-5 1

Третий тур (24 июня): Хорватия – Италия, Албания – Испания.

Италия: ничья для плей-офф. Тогда точно станут вторыми, Албания останется ниже из-за поражения в первом туре. Если проиграют, пропустят хорватов в плей-офф напрямую, третье место будет зависеть от албанцев: их победа над Испанией оставит Италию последней.

Албания: победа для плей-офф и шансов на третье место. При поражении итальянцев выйдут со второго места, если Хорватия не отыграет два мяча разницы. При ничьей Италии останутся третьими с высоким шансом пройти по квоте через лучшие третьи места.

Хорватия: победа для плей-офф и шансов на третье место. Если албанцы потеряют очки, хорваты выйдут со второго места. Если Албания тоже выиграет, важна будет разница мячей, после второго тура у албанцев +2 при сравнении. Если хорваты отыграют ровно два гола, понадобится считать дисциплинарные очки за желтые и красные карточки. При равенстве и там преимущество будет у Албании: она выше в квалификационном рейтинге как победитель группы.

Группа С

1. Англия 2 1-1-0 2-1 4

2. Дания 2 0-2-0 2-2 2

3. Словения 2 0-2-0 2-2 2

4. Сербия 2 0-1-1 1-2 1

Третий тур (25 июня): Англия – Словения, Дания – Сербия.

Англия: достаточно собственной победы – так точно выйдут с первого места. Ничья гарантирует второе. При собственной ничьей и непобеда Дании – первое место. Ничья англичан и победа Дании – первое место будет зависеть от разницы мячей.

Поражение при победе Сербии – второе место за счет преимущества над сербами по личным встречам. В любом случае англичане не упадут ниже третьего, а при четырех очках это почти гарантия выхода по рейтингу третьих мест.

Дания: победа выведет в плей-офф. При поражении англичан выиграют группу, при их победе станут вторыми, при английской ничьей будет важна разница мячей.

Ничья и поражение Словении – второе место. Две ничьих – второе место будет зависеть от разницы мячей и других дополнительных показателей. По итогам тура датчане выше словенцев, хотя у них идентичные основные показатели. В деле даже не дисциплинарные очки, а рейтинг квалификации. В этом случае удобно: команды были в одной группе, датчане финишировали первыми, поэтому они выше.

Ничья и победа Словении – третье место с надеждой, что трех очков хватит для прохода. Поражение – максимум третье место, если Словения тоже проиграет, но двух очков с большой вероятностью не хватит для прохода.

Словения: победа выведет в плей-офф. Ничьей может хватить только при ничьей в параллельном матче – нужно будет считать все дополнительные показатели. Поражение – вылет.

Сербия: победа при победе/ничьей Англии – выход в плей-офф. Победа при поражении англичан – третье место, но с хорошими шансами пройти как одна из лучших четырех команд с третьих мест. Ничья или поражание – вылет.

Группа D

1. Нидерланды 2 1-1-0 2-1 4

2. Франция 2 1-1-0 1-0 4

3. Австрия 2 1-0-1 3-2 3

4. Польша 2 0-0-2 2-5 0

Третий тур (25 июня): Нидерланды – Австрия, Франция – Польша.

Нидерланды: ничья. Тогда своими руками не дадут Австрии обойти ни себя, ни французов. При этом даже победа не гарантирует первое место - важна разница мячей и количество голов. В рейтинге квалификации, это последний дополнительный показатель, нужный при равенстве дисциплинарных очков, Франция выше.

Франция: ничья. Хотя бы одно очко – и у соперников не получится обогнать французов одновременно. Победа сама по себе не обеспечит первое место, важно будет в онлайне сравнивать результаты, если Нидерланды тоже будут вести в счете. Своя победа и потеря Нидерландов = выход с первого места.

Австрия: победа. Ничьей недостаточно для прямого выхода, потому что тогда не смогут обогнать Нидерланды по очкам, а французов – по личным встречам. Даже если проиграют Нидерландам, высокие шансы пройти в 1/8 финала как с третьего места, после второго тура лидируют в этом рейтинге.

Группа Е

1. Румыния 2 1-0-1 3-2 3

2. Бельгия 2 1-0-1 2-1 3

3. Словакия 2 1-0-1 2-2 3

4. Украина 2 1-0-1 2-4 3

Третий тур (26 июня): Бельгия - Украина, Румыния – Словакия.

Румыния

Победа – точно выходит, выиграет группу при ничьей или победе Украины. При победе Бельгии румыны будут вторыми из-за личных встреч.

Ничья – если в параллельном матче будет победитель, станут вторыми за счет лучшей разницы мячей со Словакией. При двух ничьих будут делить первые два места с Бельгией по доппоказателям.

Поражение – станут последними, если очки наберет Украина. При победе Бельгии обойдут украинцев и станут третьими за счет личных встреч. Дальше судьба зависит от рейтинга третьих мест.

Бельгия

Победа – точно выходит. Выиграет группу, если Румыния победит или сыграет вничью. При победе Словакии останется второй, потому что хуже в личных встречах.

Ничья – если в параллельном матче будет победитель, закончат вторыми, потому что обойдут Украину по личным встречам. При двух ничьих будут делить первые два места с Румынией по доппоказателям.

Поражение – станут последними, если очки наберет Румыния. При победе Словакии закончат третьими выше Румынии за счет личных встреч. Судьба будет зависеть от рейтинга третьих мест.

Словакия

Победа – точно выходит. Выиграет группу, если Бельгия победит или сыграет вничью. При победе Украины останется второй по личным встречам.

Ничья – останется третьей при любом параллельном исходе. Четырех очков наверняка будет достаточно, чтобы выйти по дополнительной квоте для третьих мест.

Поражение – смогут стать третьими, только если выиграет Украина. Проход будет зависеть от того, хватит ли трех очков с минусовой разницей для прохода.

Украина

Победа – точно выходит. Выиграет группу, если наберет очки Словакия. При победе Румынии останется второй по личным встречам.

Ничья – смогут стать третьими, если в параллельном матче будет победитель. Четырех очков, вероятнее всего, хватит для прохода с третьего места.

Поражение – смогут стать третьими только при победе Румынии. Будут следить за другими третьими командами в рейтинге.

Расклад, который устроит обоих участников конкретного матча: если Словакия с Румынией сыграют вничью, наверняка выйдут оба. Румыны с одного из первых двух мест благодаря разнице, словаки – с третьего, потому что им почти наверняка хватит четырех очков с нулевым балансом забитых/пропущенных.

Группа F

1. ПОРТУГАЛИЯ 2 2-0-0 5-1 6

2. Турция 2 1-0-1 3-4 3

3. Чехия 2 0-1-1 2-3 1

4. Грузия 2 0-1-1 2-4 1

Третий тур (26 июня): Португалия - Грузия , Турция - Чехия.

Турция: достаточно ничьей. Тогда точно станут вторыми: Грузия будет пониже из-за поражения в первой игре. Если турки проиграют, то пропустят чехов в плей-офф напрямую. Третье место будет зависеть от Грузии: им надо побеждать Португалию.

Чехия: нужна победа. Тогда выйдет со второго места, если Грузия не выиграет у португальцев в три и больше мячей. Сейчас разница мячей у чехов – минус один. У грузин – минус два. Ничья с Турцией – третье место, если не выиграет Грузия.

Грузия: нужна крупная победа. Если турки и чехи играют вничью, а грузины победят, они займут третье место (будут ниже турецкой команды по личным встречам). Если чехи проиграют, а Грузия сыграет вничью с Португалией – тоже. Для второго места нужен фантастический сценарий: грузины громят португальцев, а чехи минимально выигрывают у турков.

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