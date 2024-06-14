Евро-2024 открывает матч в Мюнхене Германия - Шотландия

Сегодня в матче открытия чемпионата Европы по футболу в Мюнхене на „Альянц-Арене“ сыграют сборные Германии и Шотландии. Начало матча - 22.00 по латвийскому времени.
14 июня
Германия - Шотландия - 22.00
Альянц-Арена (Мюнхен).
Судья: К. Тюрпин (Франция).
В группе А помимо сборных Германии и Шотландии также играют Швейцария и Венгрия - их матч состоится в субботу, 15 июня.
Трехкратный чемпион (1972, 1980, 1996) и трехкратный серебряный призер Германия впервые организует ЕВРО после объединения страны (ФРГ принимала финальный турнир в 1988-м). Сборную возглавляет 36-летний экс-тренер „Хоффенхайма“, „Лейпцига“ и „Баварии“ Юлиан Нагельсманн, который 22 сентября 2023 года сменил у руля Ханси Флика.
Три года назад немцы начали выступления на Евро с поражения от Франции (0:1), затем обыграли Португалию (4:2), поделили очки с Венгрией (2:2) и вышли в плей-офф со второго места, но вылетели уже в 1/8 финала - 0:2 от Англии.
После вылета по итогам группового этапа на двух из трех последних крупных турнирах сборная Германия надеется, что повторится история 2006 года, когда на домашнем чемпионате мира команда Юргена Клинсманна вопреки всем прогнозам дошла до полуфинала. Юлиан Нагельсманн начал карьеру в сборной не самым ярким образом, но мартовские победы над Францией и Нидерландами позволяют рассчитывать на светлое будущее. Победа в Мюнхене в первом туре, безусловно, повысит шансы немцев пробиться в плей-офф.
Сборная Шотландии трижды участвовала в финальных турнирах ЧЕ, последний раз - в 2021-м. Тот турнир шотландцы на домашнем стадионе в Глазго начали с поражения от Чехии (0:2), потом добились ничьей с Англией (0:0), но проиграли ключевой матч за место в плей-офф Хорватии (1:3) и заняли последее место в группе. В 1992-м и 1996-м шотландцы тоже не могли преодолеть группвой барьер.
В отборе на Евро-2024 Шотландия в 8 матчах набрала 17 очков (разница голов 17-8) и со второго места (первое - у Испании) пробилась в число участников финальной стадиии. После сенсационной отборочной кампании, в ходе которой были одержаны победы над трехкратным чемпионом Европы Испанией, а также над Норвегией и Грузией, болельщики возлагают на сборную Шотландии большие надежды. Стив Кларк - первый тренер, который вывел шотландцев на второй ЕВРО подряд. Он собрал команду и разработал систему, которая раскрывает лучшие качества таких игроков, как капитан „Астон Виллы“ Джон Макгинн и полузащитник „Манчестер Юнайтед“ Скотт Мактоминей, забивший семь голов в восьми отборочных матчах.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн: „Когда я смотрю в глаза игрокам, я вижу, что они жаждут одержать в первой игре победу. Я действительно с нетерпением жду матча. Это очень приятное чувство, хоть я немного нервничаю. Это большой турнир. Это особенный момент - вести за собой сборную и страну. У Шотландии очень хорошая и талантливая команда. Они много играют в пас и очень опасны. Их игроки отдают все силы игры и бросаются в любое единоборство - таков шотландский менталитет.“
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк: „Это будет большое событие для обеих сторон. Для обоих тренерских штабов и игроков. Германия хочет победить, мы хотим победить, а все остальные могут наслаждаться праздником. Моя семья здесь. Надеюсь, они получат от игры удовольствие. Мы долго ждали, чтобы оказаться тут. Кажется, что прошло много времени с момента, как мы в октябре получили путевку на ЕВРО. Ребята готовы, я готов, так что мы надеемся на хорошую игру“.
Ориентировочные составы
Германия: Нойер; Киммих, Рюдигер, Та, Миттельштедт; Андрих, Кроос; Мусиала, Гюндоган, Вирц; Хаверц
Шотландия: Ганн; Портеус, Хендри, Тирни; Ролстон, Мактоминей, Макгрегор, Робертсон; Макгинн, Адамс, Кристи
У немцев нет проблем с составом. А вот у Шотландии под вопросом состояние одного из лидеров: Скотт Мактоминей пропустил две последние товарищеские игры перед Евро. Правда, во второй уже сидел на скамейке запасных. Возможно, полузащитник успеет восстановиться.
Команды встречались 17 раз, явное преимущество на стороне Германии — восемь побед при четырех поражениях. Последние поединки между сборными состоялись в отборе к Евро-2016 - немцы побеждали 2:1 и 3:2. Всего успешная серия бундестим в битве с „тартановой армией“ насчитывает уже три игры, причем все они прошли в квалификациях к чемпионатам Европы.
На чемпионатах Европы соперники играли между собой всего один раз. Было это в 1992-м году в Швеции, когда Германия победила со счетом 2:0.
Также один раз команды встречались в финальной стадии чемпионата мира, в 1986 году в Мексике (2:1 в пользу немцев).