Евро-2024 открывает матч в Мюнхене Германия - Шотландия

В отборе на Евро-2024 Шотландия в 8 матчах набрала 17 очков (разница голов 17-8) и со второго места (первое - у Испании) пробилась в число участников финальной стадиии. После сенсационной отборочной кампании, в ходе которой были одержаны победы над трехкратным чемпионом Европы Испанией, а также над Норвегией и Грузией, болельщики возлагают на сборную Шотландии большие надежды. Стив Кларк - первый тренер, который вывел шотландцев на второй ЕВРО подряд. Он собрал команду и разработал систему, которая раскрывает лучшие качества таких игроков, как капитан „Астон Виллы“ Джон Макгинн и полузащитник „Манчестер Юнайтед“ Скотт Мактоминей, забивший семь голов в восьми отборочных матчах.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн: „Когда я смотрю в глаза игрокам, я вижу, что они жаждут одержать в первой игре победу. Я действительно с нетерпением жду матча. Это очень приятное чувство, хоть я немного нервничаю. Это большой турнир. Это особенный момент - вести за собой сборную и страну. У Шотландии очень хорошая и талантливая команда. Они много играют в пас и очень опасны. Их игроки отдают все силы игры и бросаются в любое единоборство - таков шотландский менталитет.“