Евро-2024: Грузия сенсационно обыграла Португалию 2:0

Португалия досрочно завоевала право выхода в плей-офф в качестве победителя своей группы F еще после второго тура. Качество игры одного из основного претендентов на победу в чемпионате вызывало вопросы. Так, лидер португальцев Роналду на Евро-2024 отметился несколькими селфи прямо на поле, но пока ни одним голом. Однако нельзя не отметить высокий уровень игры вратаря грузин Георгия Мамардашвили.