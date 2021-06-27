aA
Сборная Италии провела матч со сборной Австрии в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой итальянцев со счётом 2:1, передает "Чемпионат".
Euro 2020: Italija - Velsas
Euro 2020: Italija - Velsas
© Reuters / Scanpix

На 65-й минуте нападающий австрийцев Марко Арнаутович головой отправил мяч в сетку, однако после рассмотрения гола с помощью системы VAR арбитр встречи отменил взятие ворот. Основное время матча закончилось нулевой ничьей.

В дополнительное время на 95-й минуте полузащитник итальянцев Федерико Кьеза здорово сыграл в штрафной и открыл счёт. Через 10 минут хавбек Маттео Пессина удвоил преимущество итальянцев. На 114-й минуте форвард австрийцев Саша Калайджич отыграл один мяч — 2:1.
Таким образом, сборная Италии вышла в 1/4 финала Евро-2020 и встретится на этой стадии с победителем пары Бельгия — Португалия. В четвертьфинал также уже вышла сборная Дании.

Статьи по теме:
Евро-2020: сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф  (15)
Известны все пары 1/8 финала Евро-2020: календарь игр плей-офф  (1)

Сборная Дании разгромила Уэльс

В матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 сборная Уэльса проиграла сборной Дании. Встреча проходила на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды и завершилась со счётом 4:0 в пользу датчан.

Нападающий сборной Дании Каспер Дольберг забил первый гол в матче со сборной Уэльса. На 27-й минуте Дольберг с левого фланга сместился к центру, дошёл до штрафной и с правой ноги уложил мяч в дальний нижний угол. На 48-й минуте Дольберг оформил дубль. Мартин Брейтуэйт в контратаке убежал по правому флангу, легко ушёл от Джо Родона и прострелил в штрафную. Неко Уильямс неудачно выбил мяч на Дольберга, который без помех расстрелял ворота валлийцев.

На 89-й минуте Йоаким Мехле довёл счёт до разгромного. Спустя пару минут Гарри Уилсон получил красную карточку за фол против Мехле. В добавленное время Брейтуэйт забил четвёртый мяч датчан.

Обслуживала встречу немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Помогали ему ассистенты Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — румын Овидиу Хацеган.

В 1/4 финала Евро датчане сыграют с победителем пары Нидерланды — Чехия.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Германия в концовке спаслась против Венгрии и вышла из группы с Португалией (1)

На ЕВРО-2020 завершился групповой этап. Последними...

TOP новостей

Visaginas

"Попутчики" из Висагинаса в Вильнюс: как выучить литовский в "самом русском" городе и не остаться в тени ядерных реакторов (45)

Социальная отчужденность и неравенство – одна из самых...

Nelegalių migrantų sulaikymas

Нелегалы. Кризис или возможность? (19)

Проблема нелегальной иммиграции этим летом жителей...

Литва перешла важную черту: в стране не осталось "красных" муниципалитетов (1)

Миндаугас Станкунас, профессор Литовского...

Коронавирус в Литве: 17 новых случаев, скончался один человек (14)

За минувшие сутки в стране было выявлено 17 новых...

В Польше вернувшихся покупателей из Литвы угощают кофе и конфетами (107)

Конфеты , кофе и распростертые объятья – так каунасца...